Cosenza – LR Vicenza 1-0

Marcatori: 7’ Gliozzi (C)

CALCIO SERIE B – Dopo la sfida contro l’Empoli capolista ecco per il LR Vicenza la prima delle due sfide salvezza.

Si inizia da Cosenza e la formazione che scende in campo ancora una volta cambiata, come del resto già annunciato da Di Carlo alla vigilia.

In difesa davanti a Grandi ecco Cappelletti e Barlocco esterni con Padella e Valentini coppia centrale; a centrocampo Zonta, Cinelli e Pontisso, in avanti spazio al tridente visto contro il Chievo con Lanzafame, Vandeputte e Giacomelli. In panchina c’è Claudio Valigi a prendere il posto di Mimmo Di Carlo squalificato dal giudice sportivo.

Al 7’ il vantaggio dei padroni di casa: bella azione partita dal lancio di Sciaudone per Carretta che va via sulla fascia superando Barlocco e mettendo in mezzo un pallone perfetto per Gliozzi, che dal dischetto del rigore insacca l’1-0.

Replica il Vicenza prima con Giacomelli e poi con Cappelletti, la cui conclusione da fuori viene deviata da un difensore sfiorando la traversa con il portiere immobile.

Al 25’ calcio di rigore a favore dei biancorossi per un fallo di Gerbo su Lanzafame. Dal dischetto batte Giacomelli, ma il portiere Falcone é bravo ad intuire e a respingere il tiro, ripetendosi al 27’ sul rasoterra di Zonta ben servito ancora da Lanzafame, che al 29’ prova la girata però la mira non é precisa.

Il Vicenza, accusato il doppio colpo, ha decisamente alzato il baricentro.