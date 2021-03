Al via col derby casalingo delle due U15 della Pallamano Scuola Vicenza

PALLAMANO GIOVANILE – U15 – “Dopo circa un anno, è stato bello tornare a vivere la pallamano sul terreno di gioco”. Lo afferma Nicola Frontera, allenatore e preparatore del gruppo della pallamano Scuola Vicenza degli Under 15. Un gruppo numeroso che costituisce due compagini che partecipano al campionato di categoria.

“Abbiamo iniziato il campionato under 15 con entusiasmo – ha proseguito – , una buona opportunità per far crescere i ragazzi e permettere loro di fare esperienza”.

Alla prima giornata si è giocato il derby tra le due squadre della Pallamano Scuola Vicenza, due gruppi di ragazzi diversi tra di loro ma accomunati da una grande passione per la pallamano. In campo da una parte lo stesso Frontiera e dall’altra Giancarlo Collese, allenatore e direttore sportivo.

“Tra tante difficoltà, in questo periodo difficile a causa del covid – affermano i due – , la pallamano è un ottimo strumento di sostegno per mantenere vivi quei valori sociali ed educativi che la pandemia sta oscurando”.

Vittoria finale alla squadra A.