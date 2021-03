Al Dal Molin FC Arzignano Valchiampo batte il Campodarsego 2-1

CALCIO – SERIE D – L’FC Arzignano Valchiampo trova tre punti pesantissimi al termine di una partita molto combattuta contro il Campodarsego, nel match giocato domenica pomeriggio al Dal Molin e valido come Recupero dell’Undicesima Giornata di Andata del Campionato di Serie D. I giallocelesti hanno giocato una gara molto intensa, e alla fine sono riusciti a trovare tre punti che garantiscono continuità e portano in dote la nona vittoria stagionale su venti-tre partite giocate.

Mister Bianchini deve rinunciare allo squalificato Bigolin, e in difesa schiera davanti ad Enzo un quartetto composto da Pasqualino e Rossi esterni, con Cuccato e Pettinà centrali. In mezzo al campo Casini gioca con Sammarco e Antoniazzi, mentre davanti Monni è supportato da Valenti e Villanova.

PRIMO TEMPO

Al 1’ calcio di punizione per l’Arzignano, ma Villanova non impensierisce Boscolo Palo. Al 6’ cross di Annoni per la testa di Scapin che non inquadra lo specchio della porta da posizione più che favorevole. Al 17’ bell’inserimento di Sammarco per Valenti, ma la sfera è troppo lunga. Al 22’ infortunio muscolare per Cuccato, sostituito dal rientrante Molnar. Al 28’ cross di Valenti per la testa di Monni che però non riesce a dare forza al pallone. Al 35’ cross di Pasqualino per Villanova che al volo viene anticipato dalla difesa ospite. Al 38’ ci prova anche Casini con un tiro dal limite, ma palla a lato. Al 41’ calcio di punizione dal limite di Trovade, col pallone che attraversa tutto lo specchio della porta senza trovare deviazione.

SECONDO TEMPO

Si va alla ripresa, e dopo pochi istanti Monni calcia a lato su assist di Villanova. Al 2’ tiro a giro di Trovade che Enzo controlla in presa. Al 7’ bella azione di Rossi che serve l’accorrente Sammarco, ma il tiro finisce alto. E’ però il preludio del gol, che arriva al 22’ con la magia di Vincenzo Calì, che stoppa palla, la controlla, si gira e lascia partire un bolide che sorprende il portiere: 1-0. Al 26’ chance per il raddoppio gialloceleste, ma Monni calcia a alto sul perfetto assist di Valenti. Al 33’ arriva il pareggio del Campodarsego, che trova il gol col tiro da fuori di Conti, su cui però è decisiva la sfortunata deviazione di testa di Calì: 1-1. Passano tre minuti e la reazione dell’Arzignano è veemente: Valenti controlla palla, si invola verso la porta e realizza una rete di bellissima fattura per il nuovo vantaggio dei padroni di casa: 2-1. Nel finale si assist all’inevitabile ritorno dei padovani, che provano in tutti i modi a trovare il pari, ma la vittoria resta al Dal Molin.

Finisce dunque con la quarta vittoria casalinga stagionale dei giallocelesti, che ora torneranno a lavorare, intensamente, per preparare nel migliore dei modi la prossima partita, valida per la Sesta Giornata di Ritorno del Campionato di Serie D, domenica prossima alle 14.30 in casa al Dal Molin contro l’Union Feltre.

IL TABELLINO

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – CAMPODARSEGO, 2-1 (pt 0-0)

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO: Enzo, Pasqualino, Rossi, Casini, Cuccato (pt 25’ Molnar), Valenti (st 44’ Gabbani), Monni, Villanova (st 10’ Calì), Antoniazzi (st 10’ Forte), Sammarco, Pettinà . All Bianchini. A disposizione: Circio, Roverato, Lisai, Trentin, Zuffellato

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Annoni, Proto (pt 27’ Haveri), Finazzi (pt 47’ Bartoli), Montin, Gentile, Conti, Callegaro, Scapin (st 29’ Prevedello), Trovade (st 29’ Salata), D’Appollonia. All Ballarin. A disposizione: Dalla Libera, Santinon, Boscolo Bisto, Carraro, Zavan.

ARBITRO: Giacomo Caslini di Pontedera. ASSISTENTI: Simone Marconi di Lucca e Matteo Dallasanta di Trieste

RETI. St 22’ Calì (A), 33’ aut. Calì (C), 36’ Valenti (A)

NOTE. Partita a porte chiuse. Espulsi: nessuno. Ammoniti: Montin, Scapin, Molnar, Sammarco, Casini, Salata. Angoli: 4-2. Recupero: pt 3’; st 5’.