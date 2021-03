Vicenza Volley a San Donà batte 3-1 le giovani dell’Imoco

VOLLEY FEMMINILE – SERIE B1 – La prima squadra di Vicenza Volley sabato sera a San Donà ha battuto le giovani dell’IMOCO del Volley Pool Piave per 3 set a uno.

Le “panterine” si sono imposte solo nel secondo set (25-23) mettendo in difficoltà Vicenza, dopo aver perso il primo sul 22-25. Poi le atlete di coach Chiappini, che ha a disposizione un roster di esperienza, hanno imposto il loro gioco vincendo i successivi due set: il terzo l’han dovuto strappare ai vantaggi (24-26) e nel quarto le padrone di casa avevano perso la loro verve giovanile (17-25).

In gioco per Vicenza si è rivista finalmente anche Isabella Milocco.

Il prossimo match per Vicenza in programma al palasport “Antonio Concato” di via Goldoni a Vicenza, sarà la prova del nove contro Duetti Giorgione, che all’andata ha battuto le pallavoliste capitanate da Lisa Cheli.

Ora Anthea Vicenza è prima in classifica con una partita in più e sopra di due punti rispetto alla squadra di Castelfranco Veneto: vincere con Duetti sarebbe la svolta del campionato per le biancorosse, che si avvicinerebbero positivamente alla fase successiva del campionato puntando alla promozione in A2.