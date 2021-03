Orienteering in MTB: concluso raduno FISO nel Bassanese

MTB ORIENTEERING (MTB-O) – Si è concluso oggi nel vicentino, a Romano d’Ezzellino, il raduno della Mtb-O. Uno stage allargato, per le categorie elite e giovani, che ha visto presenti 24 bikers.

La FISO regionale, del presidente Mauro Gazzerro, ringrazia Luigi Bordignon, presidente della Misquilenses, che con Roberto Manea ha preparato i percorsi.

Bordignon, istruttore di Mtb, si è anche prestato per una parte di training tecnico in bicicletta. Un fatto molto apprezzato, soprattutto dai giovani, che devono imparare certi dettagli legati al ciclismo.

A breve gli “elite”, guidati da Laura Scaravonati, saranno in Trentino, il 21 marzo, per un nuovo camp. Segue un nuovo stage in un’area di confine tra Lombardia ed Emilia Romagna.

I giovani, guidati da Clizia Zambiasi e Luigi Girardi, saranno dal 2 al 4 aprile a Rovereto.

“Vorrei sottolineare – conclude Adriano Bettega, responsabile federale di settore – l’armonia che regna nel gruppo. Gli atleti hanno lavorato con motivazione. La presenza dei 2 gruppi delle Nazionali ha permesso ai giovani di rubare il mestiere ai campioni”.

Nella foto il gruppo di 24 bikers partecipante al raduno davanti a Villa Albrissi Marini a San Zenone degli Ezzelini (Treviso).