Caterina Novello e Christian Capacci sono la “Next Gen” che vince

TENNIS – E’ una vicentina a mettere la sua firma o, meglio, la sua racchetta nel Super Next Gen Italia categorie Under 16 e Under 18 che si è concluso oggi sui campi del Circolo Tennis Vicentina.

E proprio la quindicenne giocatrice di casa ha coronato un torneo che l’ha vista protagonista con il successo contro un’altra giovanissima di talento, Julia Peer, 2.6 del TC Bolzano.

Dopo la combattutissima semifinale contro la testa di serie n. 1 Greta Greco Lucchina, battuta per 7-6 7-5, Novello ha dato grande prova di carattere imponendosi in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6 6-2.

Nonostante la stanchezza per una serie di partite lottate (questa era la quinta!) la 2.7 vicentina allenata dal maestro Alberto Bovone ha messo in mostra un gioco fatto di potenza ed accelerazioni, non di rado seguite da discese a rete, ma anche di tocco, alternando il rovescio a due mani a quello in back ed affidandosi anche alla palla corta. Perso il primo set in cui la sua avversaria non ha sbagliato praticamente nulla, nel secondo si è trovata sotto 3-2, ma da lì con carattere e forza nervosa ha recuperato trovandosi prima sul 5-4 e poi sul 6-5. L’epilogo é stato il tie-break in cui, perso il primo punto al servizio, ha allungato sul 6-2 prima di subire una parziale rimonta che non le ha impedito però di chiudere vittoriosamente sul 7-5.

Nel terzo set break e contro-break, ma anche qui Novello ha preso in mano l’incontro portandosi sul 4-1 e quindi mettere la parola fine all’incontro per 6-2.

“Sono molto felice anche se stanchissima – il commento a caldo della vincitrice – e forse la differenza l’ha fatta la mia voglia di vincere.

Alle premiazioni erano presenti, insieme con il giudice arbitro del torneo Fabio Giaretta, Simone Cavestro, presidente del CTV ed Enrico Zen, presidente di Tennis Comunali Vicenza il circolo dove, poco prima, era andata in scena la finale del torneo maschile senza però vicentini a contendersi il trofeo.

Differente, però, il copione con Christian Capacci (2.7 del Tennis Villa Carpena) che ha dominato il campo contro Daniel Buffa (2.7 del Green Garden Mestre). 6-3 6-2 il punteggio finale di una partita che ha visto Capacci sempre al comando, mettendo in mostra un tennis potente sia con il dritto che con il rovescio.

Buffa, instancabile lottatore, ha pagato sicuramente un po’ la stanchezza, non riuscendo a contrastare come avrebbe voluto il più giovane avversario.

“Sono comunque molto contento del mio torneo perchè non mi sarei mai aspettato di arrivare in finale – il commento a caldo – Credo che oggi abbiano fatto la differenza la sua potenza e anche il fatto che ero un po’ stanco, soprattutto dopo la doppia partita di sabato. Dedico questa coppa ai miei nonni”.

Felice, e non potrebbe essere altrimenti, il vincitore Christian Capacci: “Pensavo di potercela fare, però ho dovuto giocare davvero bene per vincere. Penso che la mia forza sia stata quella di averci creduto, anche quando in altre partite mi sono trovato sotto nel punteggio. La partita forse più difficile é stata quella dei quarti di finale contro il mio compagno di allenamento, Lorenzo Angelini. Dedico questo successo ai miei maestri”.

A premiare i vincitori Enrico Zen, presidente di Tennis Comunali Vicenza, che si è complimentato con i ragazzi per l’educazione e il rispetto delle regole che hanno dimostrato nell’arco della settimana.

Al suo fianco Alessandra Babbi, giudice arbitro del torneo e Pierangelo Visentin, giudice di sedia della finale. Presente anche Simone Cavestro, presidente del Circolo Tennis Vicenza, a dimostrazione della sinergia dei due circoli nell’organizzare l’importante torneo.

Fotogallery Paola Ambrosetti