L’Arzi verso il match in casa con il Campodarsego: mister Bianchini dà la carica

In previsione del Recupero dell’Undicesima giornata di andata del Campionato di Serie D, il tecnico dell’FC Arzignano Valchiampo, Giuseppe Bianchini, ha parlato di come la squadra arriva alla partita casalinga di domenica pomeriggio alle 14.30 al Dal Molin contro il Campodarsego.

Il primo pensiero va verso l’importantissima vittoria conquistata domenica scorsa al “Bettinazzi”, tana dell’Adriese: “Ad Adria è stata una buona partita, che ci ha portato in dono una vittoria importantissima, che ci permette di guadagnare punti. Ne avevamo proprio bisogno: la prestazione è stata buona. Stiamo crescendo, abbiamo maggiore identità, e la cosa mi fa ben sperare per il proseguo”.

Adesso il calendario offre la sfida con un’altra squadra desiderosa di riscatto come il Campodarsego: “Partita tosta, contro un avversario che ha cambiato molto rispetto all’anno scorso, sia nel tecnico che nei giocatori, e si è rinforzato tantissimo. Sarà una partita complicata, da affrontare con il giusto atteggiamento. Sono una squadra di valore: hanno bisogno di punti per provare a risalire pure loro”.

Un pensiero particolare verso la situazione anomala vissuta quest’anno dai padovani, alle prese con diversi contagi da Covid che li hanno tenuti lontani dal campo per diverse settimane: “Stanno attraversando un periodo di difficoltà perché sono stati fermi molto e poi hanno giocato tante partite ravvicinate. Hanno una rosa ampia con giocatori importanti: possono mettere in difficoltà chiunque in partita singola”.

Infine l’ultimo pensiero va all’atteggiamento che dovrà avere in campo l’Arzignano, simile a quello delle ultime partite: “Dobbiamo essere consapevoli dell’importanza della partita, e dobbiamo smettere di guardarci sotto… Abbiamo ampi margini di miglioramento, ma dobbiamo riuscire a mantenere un’intensità elevata del nostro gioco per più tempo possibile all’interno della singola partita, e soprattutto per tutte le partite che dobbiamo giocare. Ma siamo sulla strada giusta”.