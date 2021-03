Coppa Italia basket femminile di A2 in chiaro da oggi pomeriggio a domenica 14/3

BASKET FEMMINILE – COPPA ITALIA – SERIE A2 – Si gioca da oggi e per tutto il fine settimana la Coppa Italia di serie A2 di pallacanestro femminile. Il campionato osserva in contemporanea una giornata di riposo per poter permettere il torneo a cui partecipano le squadre di Udine, Umbertide, San Giovanni Valdarno, Castelnuovo Scrivia, Crema, Brixia, Faenza e Moncalieri. Le partite si possono vedere in CHIARO!

Di seguito il programma con tutti gli orari delle sfide della RMB Final Eight di Coppa Italia A2. Le partite si giocano a porte chiuse a Brescia presso il Centro Sportivo San Filippo:

QUARTI DI FINALE – venerdì 12 marzo

QF1: Ore 13:45 • Delser Crich Udine – La Bottega del Tartufo Umbertide

QF2: Ore 16:00 • Bruschi San Giovanni Valdarno – Autosped Castelnuovo Scrivia

QF3: Ore 18:15 • Parking Graf Crema – RMB Brixia Basket

QF4: Ore 20:30 • E-Work Faenza – Akronos Moncalieri

SEMIFINALI – sabato 13 marzo

Semifinale 1: Ore 17:45 • Vincente QF1 – Vincente QF4

Semifinale 2: Ore 20:00 • Vincente QF3 – Vincente QF2

FINALE – domenica 14 marzo

Ore 19:00 • Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2

CANALE WEB IN CHIARO

Tutte le partite verranno trasmesse in chiaro su LBF TV (www.lbftv.it) e MS Group sarà il media partner televisivo dell’evento, sui canali MS Channel e MS Sport verrà trasmessa la Finale di domenica.

SATELLITE

MS Channel sarà visibile all’interno del pacchetto base Sky al n. 814.

DIGITALE TERRESTRE

MS Channel sarà visibile sul network DTT MS Sport, in 9 regioni italiane (Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio).

PIEMONTE – canale 601

LIGURIA – canale 684

LOMBARDIA – canale 645

VENETO – canale 675

TRENTINO ALTO ADIGE – canale 117

FRIULI VENEZIA GIULIA – canale 173

EMILIA ROMAGNA – canale 219

TOSCANA – canale 296

LAZIO – canale 185