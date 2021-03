As Vicenza: prima squadra in “isolamento fiduciario” per covid

BASKET FEMMINILE – SERIE A2 – E nel tempo in cui si gioca la Coppa Italia a Brescia la squadra di basket femminile di A2 di Vicenza è alle prese in casa con la terza ondata della pandemia. Questa volta la società, che fino ad ora aveva “sfiorato” il covid, è stata “investita” pienamente! Questo nonostante il rispetto rigoroso dei protocolli: proprio col tampone di sabato mattina si è scoperto il problema.

Momenti difficili quindi per le cestiste biancorosse: isolamento fiduciario per diverse atlete e loro conviventi, ma anche per alcuni dirigenti. Un buon numero di atlete positive, e solo alcune con sintomi.

Fortunatamente c’è la pausa della Final Four della Coppa Italia di A2 che si sta disputando a Brescia. Quindi niente campionato questo fine settimana.

E dopo il rinvio (ora è ufficiale) del match di domenica scorsa previsto a Vicenza con Schiavon Ponzano, è molto probabile (manca l’ufficialità) che salti anche la partita prevista il 20 marzo a Carugate.

I tempi delle quarantene dovrebbero riuscire ad esaurirsi per la fine del mese.

La speranza è che Vicenza possa riuscire a giocare con Crema il 28/3 in casa. E poi il 3/4 (prima di Pasqua) con Alpo in trasferta.

Dopo Pasqua sono previsti due match in casa (con Mantova e Sarcedo) e uno a San Martino di Lupari.

E ci saranno da recuperare le partite con Ponzano (sicuramente) e con Carugate (molto probabilmente).

In foto un time out di coach Sandro Sinigaglia nell’amichevole con Brixia di un mese fa.