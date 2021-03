Festa del cross nazionale (FIDAL) il 13 e 14 marzo: due vicentini tra i 10 migliori cadetti del Veneto

ATLETICA – CROSS – Il cross in festa. Campi Bisenzio (Firenze) assegna i titoli italiani della corsa campestre nel weekend di sabato 13 e domenica 14 marzo: dopo un anno di stop per la pandemia torna la Festa del Cross, nello scenario del Parco di Villa Montalvo.

Due giorni di gare che mettono in palio i titoli individuali e di società del cross, oltre ai tricolori di staffette e al campionato per regioni dedicato ai cadetti.

L’elenco degli iscritti vede la presenza della due volte campionessa europea under 20 del cross Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) nella gara femminile assoluta insieme alla campionessa in carica Francesca Tommasi (Esercito) al rientro agonistico dal giugno 2020, alla maratoneta Giovanna Epis (Carabinieri) e alla tricolore delle siepi Martina Merlo (Aeronautica).

Al maschile è annunciata la presenza dell’argento europeo a squadre U23 Yohanes Chiappinelli ( Carabinieri) e del tricolore del cross “corto” Osama Zoghlami (Aeronautica), questa volta impegnato nel “lungo” (10 km) mentre nel “corto” da 3 km ci sarà il gemello Ala Zoghlami (Fiamme Oro) doppio campione italiano di siepi e 5000.

Al maschile, in gara soltanto per il Cds e ovviamente non per il titolo italiano, la star è l’ugandese campione del mondo della mezza maratona Jacob Kiplimo (Atl. Casone Noceto), già argento mondiale nel cross, dopo il titolo iridato da under 20.

CAMPIONATO ITALIANO PER REGIONI: 10 atleti in rappresentanza del Veneto

Dieci atleti (cinque ragazzi e cinque ragazze) compongono la rappresentativa regionale del VENETO cadetti, impegnata sabato 13 marzo nel Campionato Italiano per regioni. La selezione veneta, costituita sulla base dei risultati del cross regionale di Grumolo delle Abbadesse, sarà formata dai seguenti atleti: Lorenzo De Fanti (Gs Quantin Alpenplus – BL), Pietro De Pizzol (Silca Ultralite Vittorio Veneto), Ghassan Sabar (Silca Ultralite Vittorio Veneto), Marco Stupiggia (Novatletica Città di Schio), Simone Vallortigara (Csi Atl. Provincia di Vicenza); Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano), Denise Marinello (Atl. Jesolo Turismo), Alessia Miniutti (G.A. Aristide Coin Venezia 1949), Melania Rebuli (Atl. Valdobbiadene), Lisa Stoico (Asd Team KM Sport– VR).

PORTE CHIUSE – Dopo le fasi di qualificazione, è ormai conto alla rovescia per tutti i team verso l’evento che assegnerà i titoli tricolori di tutte le categorie di squadra e individuali. La manifestazione si terrà a porte chiuse e rispettando le norme anti-Covid, con l’interdizione al pubblico all’interno del parco (ma c’è la possibilità di vedere gran parte del tracciato stando fuori, distanziati), ingressi contingentati degli atleti a gruppi per le singole partenze, partenze degli atleti con mascherina da tenere per i primi metri di corsa e indossare di nuovo subito dopo l’arrivo.

ORARI – Le rappresentative regionali cadetti si contenderanno il Trofeo delle Regioni sabato pomeriggio, giornata che presenta in calendario anche le gare a staffetta assolute e master. Start alle 13. La domenica mattina, invece, si entra nel vivo alle 9.05 con il cross corto di 3 km assoluto donne, a seguire il corto maschile (3 km), le juniores donne (6 km) e poi le prove assolute del “lungo”: 8 km per le donne (alle 10.25), 10 km per gli uomini (ore 11.15). Dopodiché spazio a juniores uomini (8 km), allieve (4 km) e allievi (5 km).

RITORNO A CAMPI – La manifestazione doveva svolgersi nello stesso periodo e nello stesso scenario anche nel 2020 ma fu bloccata giusto una decina di giorni prima che scattasse in tutta Italia il lockdown. La società gialloblù che ha sede allo stadio Emil Zatopek punta a ripetere il successo dell’edizione mitica del 2009, che è rimasta nella memoria di tutti per il percorso reso particolarmente ostico dalle piogge che ininterrottamente erano cadute per tutta la settimana che precedette il giorno della gara. Lo svolgimento di questa edizione è possibile perché la prova è tra quelle codificate dal CONI di preminente interesse nazionale e quindi si terrà, con le dovute norme restrittive già ricordate. I percorsi si dipaneranno su circa 18 ettari di terreno, e lo schema base prevede un giro di 2 km da ripetersi più volte a seconda delle varie categorie impegnate in gara. All’interno del giro (per alcune prove) c’è anche un tratto in salita di circa 50 metri con pendenze importanti. Un percorso duro quindi, anche in caso di terreno asciutto.

DIRETTA RAISPORT – La Festa del Cross sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport+HD domenica 14 marzo dalle 10.50 alle 12.10, e in diretta streaming su RaiPlay. Il resto del programma della domenica sarà in diretta streaming su www.atletica.tv.

