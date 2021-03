A Folgaria la Marangoni Cup giovedì 11 e venerdì 12 marzo

SCI – GRAND PRIX ITALIA – Sulle piste di Folgaria torna la Marangoni Cup grazie all’organizzazione dello Sci club Città di Rovereto. L’appuntamento è fissato per le giornate di giovedì 11 e venerdì 12 marzo con due slalom gigante Fis maschili, entrambi valevoli per il circuito Grand Prix Italia.

Teatro di gara sarà la pista Salizzona dove andrà in scena la 24ª edizione di questo prestigioso appuntamento che vanta un albo d’oro di assoluto rispetto. Basti pensare ai successi di Elia Zurbriggen nel 2016, di Davide Simoncelli e Giovanni Borsotti nel 2014, di Reto Schmidiger e Dalibor Samsal nel 2013, di Riccardo Tonetti e Florian Eisath nel 2015, di Stefano Gross nel 2008, di Cristian Deville nel 2004, di Alberto Schieppati nel 2005, di Gianluca Grigoletto nel 2001 e di Thomas Bergamelli nel 1999, mentre nella prima edizione del 1998 centrò una doppietta Alan Stuffer.

Giovedì e venerdì sull’Alpe Cimbra sono attesi ben 200 sciatori provenienti da 14 nazioni, nel dettaglio: Italia, Stati Uniti, Slovacchia, Slovenia, Nuova Zelanda, Liechtenstein, Giappone, Irlanda, Germania, Repubblica Ceca, Cile, Argentina, Austria e Andorra. Fra gli azzurri al via la squadra nazionale C, i più forti atleti dei Gruppi sportivi e tutti i migliori sciatori under 21 dei Comitati Fisi di tutta Italia.

Salvo modifiche legate al meteo le gare prenderanno il via, in entrambe le giornate, alle ore 8.30 prima manche alle 11.15 la seconda run.