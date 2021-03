Il Torneo Super Next Gen Italia perde la sua testa di serie n. 1 Alessandro Battiston

TENNIS – Perde il suo protagonista più atteso prima ancora di scendere in campo il torneo giovanile Super Next Gen Italia in corso di svolgimento, per quanto riguarda il tabellone maschile, sui campi cittadini di Tennis Comunali Vicenza.

Alessandro Battiston, testa di serie n. 1, da quest’anno tesserato proprio per il circolo del presidente Enrico Zen, é stato costretto a dare forfait per un problema fisico.

“Ci dispiace molto non vederlo giocare – commenta proprio Zen – ma é meglio che non rischi per non allungare magari i tempi di recupero”.

Dando uno sguardo ai risultati di oggi, buon esordio per Tommaso Stimamiglio (3.1) e Andrea Zanini (3.1), che si sono imposti piuttosto agevolmente rispettivamente contro Lucas Cagnoni (3.3) e Marco Modenese (3.2) rispettivamente con i punteggi di 6-4 6-1 e 6-4 6-2. Adesso se la vedranno contro Alberto Scapolo (2.8) e Riccardo Ercolani (2.8).

Sconfitto invece da Giacomo Bresolin (3.2) con un duplice 6-3 Kilian Dallapiazza (3.1), anche lui nuovo acquisto di Tennis Comunali Vicenza.

Mercoledì 10 marzo faranno il loro debutto altri due giocatori “targati” Tennis Comunali, Simone Fucile (2.8) e Luca Pavan (2.7) che si troveranno di fronte Alberto Nordio (3.1) ed Edoardo Bavato (3.1).

In campo anche Pietro Cappellaro (2.8 di Tennis Palladio 98) che se la vedrà con Giacomo Checchin (3.1).