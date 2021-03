Pool salvezza per le ragazze di Montecchio: buona partita a Busto Arsizio ma perdono ( 3-1)

E’ subito battaglia aperta (2-2) e Battista fotografa Lualdi con un gran muro da zona quattro che porta Montecchio avanti (4-5). Riprende vigore Busto portandosi avanti 11-9 con Carletti in diagonale, ma che immediatamente viene sorpresa da Bovo a muro (11-10). Covino prova a ricucire il distacco (13-12). C’è un nuovo sorpasso per il S.lle Ramonda-Ipag (17-18) e coach Lucchini chiama il primo time out. Ora tocca a mister Fangareggi chiamare time out che vede ribaltato il risultato in pochi palloni (20-18). Non molla Montecchio con Covino ancora vincente (24-23) ed è nuovo time out per la Futura Giovani. Battista conquista la parità (24-24) e Covino conquista il primo set point per le castellane con un ace (25-26). Una fast di Bartolini per il 26-27, ma Michieletto annulla (27-27). Su 28-28 Canton entra al servizio per Bartolini ed è nuovo set point Montecchio (28-29) che chiude con un attacco di Cagnin (28-30).

SECONDO SET

Covino trova il primo punto Montecchio nel secondo set (2-1) e il primo vantaggio arriva sul (3-4). Resta in equilibrio il parziale con Montecchio che fa il suo gioco spingendo in battuta (8-8), ma Scacchetti conquista il nono punto con un palleggio intelligente in fondo al campo (8-9). Cagnin sfodera prima un l’ace (8-10) e poi un gran attacco da seconda linea (9-11). Rimettono il naso avanti le padrone di casa (17-14) con una prima mini fuga e Fangareggi chiama time out. Dopo una breve ripresa (17-16), la Futura Volley impone il proprio gioco e resta avanti 21-18. Battista ottiene un gran diciannovesimo punto dopo un’azione infinita (21-19). Busto ha quattro set point per chiudere il parziale ma Battista sventa la prima possibilità (24-21). Chiude Carletti il secondo parziale (25-21).

TERZO SET

E’ un palla a palla anche il terzo set (2-2) ma le padrone di casa si portano a + 3 (9-6). Si vedono buone difese da una parte e dall’altra del campo ma Montecchio deve rincorrere la Futura Volley che è sul 12-7 con un ace di Michieletto. Momento positivo per il S.lle Ramonda-Ipag con Cagnin che mura le bianco rosse e Lucchini chiama time out (12-10). Cagnin mette in difficoltà Carletti in ricezione con un ace (15-13) e un errore di Latham porta Montecchio a -1 (15-14). Le rosso nere passano in vantaggio con un muro di Bovo (15-16) avendo conquistato sei punti consecutivi. E’ un + 2 per le castellane (16-18), ma di nuovo Busto riemerge dalle ceneri e passa nuovamente in vantaggio (20-19). Sul 20-20 entra Brandi per Scacchetti per alzare il muro. Sul 23-20 Fangareggi chiama time out, ma sono quattro set point per Busto. Entra Canton in battuta per Bartolini e il time out di Lucchini arriva sul 24-22 dopo un attacco di Battista. Le bianco rosse chiudono il terzo parziale 25-22.

QUARTO SET

Montecchio non molla e parte forte nel quarto parziale (1-3) con Busto che però dice la sua e pareggia (3-3). Covino spinge in battuta prima con un ace e poi mettendo in grossa difficoltà la ricezione avversaria (3-7). Dopo un time out per le padrone di casa Covino picchia ancora forte ed è nuovamente ace (3-8). E’ a + 8 Montecchio (3-11) e altro time out chiamato da Lucchini. Bartolini blocca Latham che lascia il campo in favore di Carletti (4-12). Inversione di tendenza nel gioco con la Futura Volley che reagisce ed è time out Fangareggi (9-14). Si accorciano ancora le distanze con le padrone di casa che si portano a -1 recuperando quasi tutto lo svantaggio (15-16). La rimonta non si completa grazie a Battista che picchia forte (15-17). Ora è vantaggio per Busto (20-17) e per loro va talmente tutto bene che Zingaro mette a segno anche un ace (23-18). Chiudono le padrone di casa dopo una rimonta incredibile 25-20.

Commenta cosi la gara coach Mario Fangareggi:

“Dispiace davvero molto, non solo perché abbiamo perso un’occasione di smuovere la classifica, ma perché oggi credo che avremmo davvero meritato per come le ragazze si sono comportate in campo. Poi ovviamente si gioca sempre contro un avversario che certamente non ha voglia di perdere e noi non siamo stati in grado di concretizzare nei momenti fondamentali. La cosa positiva è che l’atteggiamento, in gran parte della gara, è stato sempre determinato e convinto di poter incidere sul risultato, ci siamo costruite delle buone occasioni di gioco. Pertanto da domani si riparte da questo e che il nostro campionato si costruirà partita dopo partita andando avanti senza fermarci”.