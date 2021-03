Il 3 marzo l’Asiago Hockey in trasferta a Bregenzerwald nel Vorarlberg

Si chiude, alle 19.30 di domani mercoledì 3 marzo 2021, a Bregenzerwald, il ciclo di 3 trasferte consecutive che l’Asiago ha dovuto affrontare in 7 giorni. I Giallo Rossi hanno superato, nonostante l’organico ridotto ai minimi termini, l’ostacolo Feldkirch, ceduto solo all’overtime sul ghiaccio di Jesenice e ora chiuderanno il tour nel Vorarlberg. Sarà possibile seguire da vicino la squadra attraverso lo streaming all’indirizzo https://valcome.tv/feed/ahl o la radiocronaca su Radio Asiago FM 107.7 e su www.radioasiago.it.

Coach Mattila è alle prese con una situazione di difficile gestione dovuta alle numerose assenze per infortunio, gli Stellati stanno pagando fisicamente lo sforzo di aver giocato, e vinto, la finale scudetto, mettendo in sequenza un numero elevatissimo di match ravvicinati. La Migross occupa la 4’ posizione in classifica, l’ultima utile per accedere direttamente ai play off, seguita ad 1 punto dal Salisburgo, che ha però giocato una partita in più, e a 2 dal Cortina. Inutile dire che per difendere la Top Fuor non sono ammessi passi falsi, visto la breve distanza dalle dirette inseguitrici. Arriva una buona notizia dall’infermeria, McParland torna a disposizione, ma non saranno ancora a referto M. Stevan, M. Marchetti, Ginnetti e Frei.

Il Bregenzerwald sta disputando una stagione in linea con le attese, le ambizioni sono quelle di piazzarsi a metà classifica, cercando con un colpo di coda di partecipare ai Play Off. L’obiettivo è ancora a portata di mano, quindi c’è da scommettere che i padroni di casa scenderanno sul ghiaccio con il coltello tra i denti. La stella della squadra è certamente Lipsbergs, attaccante Lettone con alle spalle diverse stagioni in KHL, che ha messo a segno 34 punti in 20 partite.

Rosa e compagni hanno la possibilità di consolidare l’attuale posizione in classifica, contro un’avversaria sulla carta meno dotata tecnicamente, che ha però grande motivazione e che cercherà di approfittare dell’organico ridotto degli Stellati.

Classifica AlpsHL: HKO pt. 70 (25 partite); JES pt. 64 (23); PUS pt. 62 (25); ASH pt. 53 (24); RBJ pt. 52 (25); SGC pt. 51 (25); EHC pt. 46 (25); RIT pt. 39 (25); VEU pt. 38 (24); ECB pt. 38 (24); GHE pt. 36 (25); WSV pt. 33 (25); FAS pt. 30 (23); KEC pt. 23 (26); KA2 pt. 22 (24); SWL pt. 3 (24)