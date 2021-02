Luigi Battistolli candidato consigliere FIR con Marzio Innocenti e Renovatio Italia Rugby

Luigi Battistolli, main sponsor della Rangers Rugby Vicenza, è candidato consigliere federale con Marzio Innocenti Presidente FIR Renovatio Italia Rugby.

Luigi “Lucky” Battistolli è nella squadra dei sei candidati al Consiglio Federale a sostegno di Marzio Innocenti Presidente.

Imprenditore di successo, uomo di sport dentro e fuori dal campo, Campione di altissimo livello nella disciplina che è la sua vera passione, il rally.

Luigi Battistolli “Lucky” è nella squadra di Renovatio per portare il progetto del rugby anche nel Vicentino il più avanti possibile, con le sue competenze, la sua visione, la sua capacità di pensare veloce mentre guida nelle condizioni più difficili, esattamente quello che farà sedendo alla guida del rugby italiano del prossimo quadriennio olimpico.

Per una Federazione nuovamente DEI Club, CON i Club, PER i Club.

Renovatio Italia Rugby

Radici = Perché non vogliamo dimenticare da dove veniamo

= Perché non vogliamo dimenticare da dove veniamo Efficienza = Perché è funzionale a generare più ricchezza per il movimento

= Perché è funzionale a generare più ricchezza per il movimento Necessità = Perché il nostro Rugby si deve rialzare

= Perché il nostro Rugby si deve rialzare Obiettivi = Perché abbiamo chiari gli scopi e le mete da ottenere per il bene del movimento

= Perché abbiamo chiari gli scopi e le mete da ottenere per il bene del movimento Valori = Perché sono le radici della pianta che faremo crescere

= Perché sono le radici della pianta che faremo crescere Appartenenza = Perché il nostro è amore incondizionato per il Rugby

= Perché il nostro è amore incondizionato per il Rugby Territorio = Perché è dove si è piantato il seme e dove la pianta ha bisogno di cure e amore

= Perché è dove si è piantato il seme e dove la pianta ha bisogno di cure e amore Italia = Perché il Rugby può e deve diventare sport nazionale

= Perché il Rugby può e deve diventare sport nazionale Opportunità = Perché il cambiamento non è mai un rischio, ma la possibilità di migliorare

Rinnovare per non affondare

Negli ultimi anni le presidenze della FIR hanno fondato lo sviluppo del Rugby italiano puntando sull’alto livello come traino per tutto il movimento. La strategia adottata, poco accorta, ha compromesso quello che doveva essere ed è lo zoccolo duro del Rugby: i Club! Sarebbe bastato osservare le strategie di Federazioni più blasonate per capire che si sarebbe dovuto investire in maniera marcata sul Territorio, così da tutelarne e salvaguardarne le attività sportive e sociali. Così non è stato!

