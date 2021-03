Il Bardiani CSF Faizanè in sella nel Trofeo Laigueglia e nell’Umag Trophy

CICLISMO – Un mese di marzo ricco di gare per il Bardiani CSF Faizanè. Due formazioni equilibrate, per due appuntamenti importanti. Mercoledì 3 marzo si torna a correre, con il debutto italiano al Trofeo Laigueglia e in Croazia con l’Umag Trophy. Mentre Giovanni Visconti, Enrico Battaglin guideranno i giovani compagni, tra i quali ci sarà anche Davide Gabburo, già vincente in questo inizio di stagione in al GP Alanya, altri 6 atleti correranno in Croazia alla ricerca di un successo che pare destinato alle ruote veloci, con Filippo Fiorelli e Umberto Marengo insieme al velocista Giovanni Lonardi.

TROFEO LAIGUEGLIA

Per l’atteso debutto italiano a guidare il team ci saranno i due leader di esperienza. Giovanni Visconti ed Enrico Battaglin saranno i registi in corsa per guidare i loro giovani compagni in una corsa di alto livello che nel 2021 vede al via ben 10 formazioni World Tour. Con loro Davide Gabburo, già vincente in questo inizio di stagione al GP Alanya, Andrea Garosio, il giovanissimo Filippo Zana insieme con Daniel Savini e Luca Covili.

LA FORMAZIONE.

Enrico Battaglin (1989) – Passista

Giovanni Visconti (1983) – Scalatore

Davide Gabburo (1993) – Passista

Filippo Zana (1999) – Completo

Andrea Garosio (1993) – Passista

Daniel Savini (1997) – Scalatore

Luca Covili (1997) – Scalatore

UMAG TROPHY

In concomitanza con il Trofeo Laigueglia in Croazia sei atleti del #GreenTeam affronteranno l’Umag Trophy, gara disegnata per dare spazio alle ruote veloci. La formazione del team è costruita per questo obiettivo con il velocista Giovanni Lonardi, affiancato dal giovanissimo classe 2001 Tomas Trainini. Con loro due corridori veloci come Filippo Fiorelli e Umberto Marengo e due importanti uomini squadra dallo spunto veloce come Nicolas Dalla Valle e Mirco Maestri.

LA FORMAZIONE.

Filippo Fiorelli (1994) – Completo

Umberto Marengo (1992) – Passista

Mirco Maestri (1991) – Passista

Giovanni Lonardi (1996) – Velocista

Nicolas Dalla Valle (1997) – Passista

Tomas Trainini (2001) – Velocista

DS – Mirko Rossato.