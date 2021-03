Da martedì 2 marzo il Calcio Schio si racconta tra note e parole

CALCIO DILETTANTI – Inizia martedì 2 marzo la nuova rubrica giallorossa dedicata alla prima squadra del Calcio Schio. In occasione della settimana sanremese, che ogni anno tiene incollati alla tv milioni di italiani, il club ha deciso di raccontare i giocatori attraverso la musica.

“Una musica può fare”. Riprendendo una canzone di Max Gazzè, è questo il titolo che abbiamo dato al progetto che ha l’obiettivo di tenerci uniti in questo momento segnato dal Covid-19, in attesa di sapere se il campionato d’Eccellenza potrà di nuovo tornare in campo.

E allora, quale mezzo migliore di quello musicale per raccontarsi tra note e parole?

Dal capitano Jacopo Simonato al difensore Enrico Zanella, dal portiere Yari Bortignon all’attaccante Simone Primucci, passando per i nuovi acquisti della stagione 2020/2021 e i più giovani: qual è la canzone che rappresenta i giocatori? Quali sono i brani che loro collegano al calcio o che ascoltano prima o dopo un match? Quali sono le note che possono farci scoprire qualcosa in più del loro carattere e della loro storia?

Ogni giorno, quindi, da martedì 2 marzo a sabato 6, collegandoci virtualmente alla città dei Fiori, faremo un viaggio tra le canzoni italiane preferite dei nostri calciatori e di giorno in giorno le presenteremo nei canali ufficiali di Facebook ed Instagram.

Una canzone. Una storia. Un racconto. Per essere vicini.