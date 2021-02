Nel derby di A2 Malo ha ragione del Marano per 30 a 20

PALLAMANO MASCHILE – SERIE A2 – Impegno casalingo contro il San Vito Marano per i ragazzi di Mario Murino, che ritrovano per uno dei tanti derby della stagione Leonardo Rossi e il capitano Patrick Marchioro e vedono l’esordio di Nicola Costa dopo i tanti problemi fisici.

Partenza un po’ lenta per il Malo, che comunque già dalle prime azioni comanda il match, ma senza imporre strappi decisivi; al 20^ il gap tra le 2 squadre è di 3 reti (12 a 9 per i padroni di casa), il Malo tenta un allungo verso la fine della prima ripresa e con i 2 rigori consecutivi realizzati dal rientrato Leonardo Rossi si porta al riposo sul +5 (16 a 11).

Nella ripresa il San Vito Marano rimane in partita fino al 35^, poi i ragazzi di Mister Stedile si spengono e il Malo dilaga; con una buona difesa e le belle parate di Joel Cappellari e Nicola Berengan i padroni di casa allargano il gap e chiudono di fatto il match (22 a 13 al 37^), concedendo agli ospiti 2 sole reti nei primi 10 minuti della ripresa.

Mister Murino può provare nuove collaborazioni con i suoi terzini, e concede spazio a tutta la rosa; il Malo tiene a distanza il San Vito Marano e amministra il match con intelligenza, chiudendo la contesa sul 30 a 20.

Ancora una vittoria quindi per la squadra maladense che conserva l’imbattibilità nel girone e mantiene il primato staccando di 6 punti la diretta inseguitrice Torri.

Il campionato è ancora lungo, e i ragazzi di Mister Murino sanno di non dover perdere la concentrazione e non crogiolarsi sui risultati positivi fin qui conseguiti.

LA PAROLA AL COACH

Mister Murino analizza così la partita dei suoi ragazzi :” San Vito ha lottato per un tempo, ha provato a ripartire nel secondo tempo ma i nostri portieri e la buona difesa hanno concesso poco e così abbiamo vinto. Abbiamo sbagliato un po’ troppi tiri ma va bene così. È stata una buona occasione per vedere passi in avanti dai nostri terzini e per reinserire Rossi dopo il periodo di stop”.

TABELLINO

ASD Handball Malo : Patrick Marchioro (K) 3, Davide Bellini 2, Mattia Zanella 2, Simone Berengan 2, Leonardo Rossi 7, Joel Cappellari (P), Nicolas Dieguez, Ignacio Nincevic 2, Nicola Costa, Nicola Berengan (P), Matheus Zanutto 3, Mattia Meneghello 4, Andrea Zanella, Matteo Grotto 1, Riccardo Lucarini, Alex Mendo 4.

Allenatore : Mario Murino

Dirigenti : Romeo Grotto, Roberto Berengan, Tiberio Marchioro

AS San Vito Marano : Marchioro (P), Fabris 1, Balasso 1, Meneghello 2, Cavedon G. 3, Sartore, Dalla Riva N.1, Cavedon F.1, Bonollo 1, Champis 1, Dalla Riva L. (P), Barbuto, Golo 4, Debernardinis 1, De Marchi 4, Gaglio (P).

P.T. 16 – 11

Risultato Finale : 30 – 20

Arbitri: Wieser – Pipitone

Foto : Davide Callegaro