RUGBY – Jacopo Trulla in azzurro con la maglia della Rangers Rugby Vicenza. Il giovane rugbista vicentino ha indossato i colori biancorossi nella foto ufficiale degli azzurri prima di Italia – Irlanda, terza sfida del Sei Nazioni in programma sabato.

I giocatori convocati hanno posato per la foto ufficiale con le maglie del club con cui hanno cominciato a giocare in Italia per ricordare il legame tra le società di appartenenza e la nazionale.