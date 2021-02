Tre trasferte in 7 giorni per la Migross Asiago: si inizia giovedì sera a Feldkirch

ALPS HOCKEY LEAGUE – L’ha potuto tirare il fiato per 5 giorni, un lusso in questa fase di stagione, ma adesso è atteso da 3 trasferte in 7 giorni. Il primo appuntamento è adove, giovedì 25 febbraio alle ore 19.30, i giallorossi dovranno contendere tre punti fondamentali ai padroni di casa. Sarà possibile seguire da vicino la squadra attraverso lo streaming all’indirizzo https://valcome.tv/feed/ahl o la radiocronaca su Radio Asiago FM 107.7 e su www.radioasiago.it

La Migross ha subito una battuta d’arresto nell’incontro casalingo contro i Red Bull Salisburgo: la sconfitta è arrivata al termine di un match combattuto in cui hanno pesato molto sia le numerose assenze che la stanchezza, dovuta ad una lunga serie di partite ravvicinate. La classifica è decisamente corta, l’obiettivo di difendere la Top Four è a portata di Rosa e compagni, ma dovranno stringere i denti in questo rush finale, complicato da numerosi infortuni. Non saranno ancora a disposizione M. Stevan, M. Marchetti, McParland, Ginnetti e Frei, coach Mattila sarà costretto a rivedere ancora una volta le linee e a dare sempre più responsabilità ai giovanissimi inseriti per il primo anno nel roster della prima squadra.

Gli Austriaci sono stati fin qui protagonisti di una stagione a fasi alterne: dopo un inizio molto promettente la squadra ha collezionato una serie di sconfitte, che l’ha fatta scendere nella seconda metà della classifica. Un fattore importante è stato sicuramente il rientro negli USA del Top Score Stukel, perdita che ha ridotto notevolmente la pericolosità del reparto offensivo, che ora pesa tutto sulle spalle del veterano Stanley.