Il Team Bassano a tutta regolarità: domenica due gli equipaggi al via del Colli Isolani

MOTORI – Si è conclusa positivamente la partecipazione alla recente Coppa Attilio Bettega per i tre equipaggi iscritti dal Team Bassano. Temuta oltre che per le difficoltà di un percorso lungo ed impegnativo e in buona parte su fondo innevato, la manifestazione ottimamente organizzata dal Rally Club 70 si proponeva, infatti, per la prima volta con la formula dell’ancora poco diffusa regolarità a media, cruccio per diversi equipaggi poco se non per nulla avvezzi a tale interessante specialità.

La nuova tipologia di cronometraggio adottata dalla gara, partita da Bassano del Grappa nel primo

pomeriggio di sabato scorso, ha fatto da stimolo innanzi tutto allo specialista Andrea Giacoppo che si è

affidato una volta di più alla Lancia Fulvia HF 1.6 e, in coppia con Andrea Dal Maso, è riuscito a cogliere

un’ottima quindicesima piazza assoluta, oltre alla nona di categoria, lasciandosi alle spalle un buon

numero di equipaggi che alle gare “a media” sono da tempo assidui frequentatori.

Scorrendo la classifica, poi, alla posizione 36 troviamo la bellissima Opel Ascona SR 1.9 che Stefano

Chiminelli ed Enrico Strapazzon hanno portato al debutto cogliendo anche un buon risultato considerato

il plateau degli equipaggi al via; infine, autori di una buona gara nonostante la poca dimestichezza con la

regolarità, sono stati anche Nicola Randon e Martina Bonvecchio con la Fiat X 1/9 1.3 che portano sul

gradino numero 38 dell’assoluta.

Sarà ancora la regolarità a tener banco nel prossimo fine settimana con due eventi in calendario: la

Rievocazione Storica Rally AC Varese e la Regolarità dei Colli Isolani.

Non solo la “sport” a Varese, dal momento che la gara è abbinata ai rally moderno e storico dove, in quest’ultimo, saranno al via con una Porsche 911 SC Gruppo 4 i biellesi Claudio Azzari e Massimo Soffritti. Sarà invece utilizzata per testare il nuovo motore della Fiat 125 Special Gruppo 1 da Pietro Turchi, in coppia con Adele Perrotti, ai quali si affianca la Fiat 500 Abarth di Carmelo Cappello e Stefano Asnicar. Tutta nella

giornata di domenica 28 la gara, con partenza da Caravate ed arrivo a Varese.

Due, infine, gli equipaggi iscritti alla Regolarità dei Colli Isolani, in programma domenica ad Isola

Vicentina con la formula “turistica”. Su Lancia Aurelia B20 saranno al via Filippo Viola e Daniel Gerunda,

mentre Giuseppe Ongaro e Viorica Buca si affideranno alla consueta Mercedes 190 2.3.

La foto di copertina é di Mariano Pellegrini