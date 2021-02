Le ex Yeboaa e Kastrati regalano al Vicenza femminile il derby con il Cittadella

CALCIO SERIE B FEMMINILE – In una domenica dal clima quasi primaverile, il Vicenza ritrova la vittoria. A Tavernelle finisce 2 a 1 il derby contro il Cittadella, grazie al tandem Kastrati-Yeboaa, entrambe ex della partita. Una grande prova delle biancorosse, che nel primo tempo hanno saputo attendere le granata, per poi colpire in contropiede; nel secondo tempo, seppur con qualche difficoltà e parecchi brividi, sono state in grado di controllare e di portare a casa il risultato.

Nonostante sia il Cittadella a spingere di più, la prima vera occasione è biancorossa: al 4’ un lancio lungo di Missiaggia pesca la corrente Yeboaa che, dalle vie centrali prova a sfondare, aiutata da Bauce. Ripamonti è attenta e mette in angolo

È il preludio al gol biancorosso, che arriva un minuto dopo: sugli sviluppi di una rimessa, bel filtrante di Yeboaa in area. La palla arriva a Kastrati sulla sinistra, che fredda angola sul secondo palo. 1 a 0 per il Vicenza.

Attacca il Cittadella, ma la difesabiancorossa fa buona guardia e quando può imbastisce la ripartenza: al 12’ Ferrati imbecca Yeboaa, che entra in area e mette in mezzo. Bravissima Casarotto ad anticipare Kastrati.

Al 18’ pericoloso il Cittadella: cross di Zanni dalla destra, Dalla Via in uscita la toglie dalla testa di Peruzzo; il Vicenza è bravo a ripartire, ma l’azione si conclude con un tiro sul fondo di Ferrati.

Cittadella ancora pericolosissimo al 23’: Ponte riesce a rubare palla a Menon, in area, e tira: Dalla Via è attenta e copre lo specchio; un minuto dopo, le granata ci provano con l’incursione di Peruzzo dalla sinistra, ma il pallone finisce in angolo.

Al 27’ cross pericoloso in area biancorossa, Masu non riesce ad agganciare.

Il Vicenza cresce, ma non riesce ad essere abbastanza preciso davanti. Viceversa Il Cittadella si fa sempre più pericoloso: al 35’, su corner, Casarotto di testa la manda alta; un minuto dopo, Zanni riceve in area e tira a botta sicura, di rasoterra, nell’angolino sinistro: eccezionale la reazione di Dalla Via.

Al 39’ però, la reazione biancorossa: ripartenza vicentina, Kastrati viene travolta da Casarotto a centrocampo, riuscendo comunque a lanciare in profondità Yeboaa, che senza pensarci due volte avanza verso la porta granata, scarta Toniolo e deposita in rete.

Cresce il Vicenza: al 43’ il colpo di testa in area di Kastrati finisce fuori.

Si conclude un primo tempo giocato magistralmente dalle Biancorosse: le ragazze sono state attente nel reggere la straripanza del Cittadella, per poi affondare per ben due volte in ripartenza, dimostrando solidità e cinismo.

La seconda metà si apre con lo stesso copione: Cittadella che spinge e Vicenzache cerca la ripartenza vincente.

Prima vera occasione al 50’: Ponte apre bene per la corrente Zanni sulla destra, che entra in area e conclude. Il suo tiro è debole, e Dalla Via controlla con i piedi.

Occasione biancorossa al 52’: Ferratiimbecca Kastrati in area, Ripamonti è brava ad anticiparla. Il pallone arriva a Yeboaa sulla destra, ma la sua conclusione è debole e Toniolo blocca.

Al 54’, il Cittadella accorcia. Da una rimessa sulla destra, Peruzzo riceve palla e crossa in area, dove Saggion in stacco sovrasta Sossella e di testa trafigge Dalla Via.

Vicenza pericoloso al 62’, sugli sviluppi di una punizione battuta da Sossella: mischione in area, Yeboaa serve Piovani al centro, ma il suo tiro è impreciso e finisce fuori.

Il Vicenza ora controlla il match: bella punizione da distante di Sossella, Toniolopara in due tempi.

Bella incursione di Yeboaa al 75’, che entra in area e mette in mezzo, ma Casarottosgombera.

Un minuto dopo occasionissima biancorossa: punizione di Sossella, la palla arriva a Missiaggia in area che però, complice una deviazione, spara alto.

Altra bella occasione all’84, quando Fasoli entra in area dalla sinistra, ma Yeboaa non riesce ad approfittarne.

All’88’ altro erroraccio biancorosso sotto porta. Yeboaa entra in area dalla destra e mette in mezzo. Da due metri, Basso tira alto.

Un minuto dopo, il Cittadella non è da meno: il pallonetto di Zanni prende il palo, il pallone colpisce Begal, in corsa nei pressi della porta, ed esce.

Al 93’ Yeboaa è ben servita da Kastrati, e da fuori area tira. La conclusione esce.

Con il colpo di testa di Zanni a tempo scaduto, che ha fatto tremare le Biancorosse, si conclude una grandissima prova del Vicenza, che torna alla vittoria dimostrando di essere più vivo che mai. Una prestazione di carattere, che consegna 3 punti importanti nella corsa salvezza e da soprattutto il morale in vista dello scontro salvezza di domenica, a Pontedera contro la formazione di Renzo Ulivieri.

TABELLINO

VICENZA CALCIO FEMMINILE

Dalla Via, Bauce (46’ Basso), Missiaggia, Menon (C), Sossella, Yeboaa, Kastrati, Ferrati, Larocca, Maddalena (61’ Piovani), Fasoli

A disposizione: Bianchi, Broccoli, Dal Bianco, Gobbato, Frighetto, Cattuzzo, Bonzi

All. Cristian Dori

CITTADELLA WOMEN

Toniolo, Casarotto (C), Peruzzo (68’ Pizzolato), Masu, Zorzan (68’ Cacciamai), Schiavo, Zanni, Ponte (55’ Scarpelli), Novelli S. (83’ Begal), Saggion, Ripamonti

A disposizione: Luise, Meneghetti, Novelli G., Meggiolaro, Pederzani

All. Ilenia Nicoli

Arbitro: Santarossa di Pordenone

Assistenti: Dellasanta di Trieste e Forgione di Gradisca d’Isonzo

Marcatrici: 5’ Kastrati, 39’ Yeboaa (V), 54’ Saggion (C)

Ammonite: Casarotto, Saggion (C), Yeboaa, Dalla Via (V)

Recupero: 1’, 4’

Risultati 16^ giornata di Serie B

Brescia – Tavagnacco 1-2

Cesena – Chievo 1-0

Lazio – Perugia RINVIATA

Orobica – Ravenna 1-1

Pomigliano – Roma 1-4

Riozzese Como – Pontedera 2-1

Vicenza – Cittadella 2-1

Classifica

Pomigliano 30

Riozzese Como 29

Tavagnacco 27

Ravenna 27

Lazio 26

Cesena 24

Brescia 19

Vicenza 19

Orobica 19

Chievo 15

Pontedera 13

Roma 9

Perugia 5