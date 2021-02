FEDERCICLISMO – Stasera Silvio Martinello chiude on line la campagna elettorale

CICLISMO – ELEZIONI – Con l’Assemblea Elettiva Nazionale della FCI ormai alle porte è tempo di serrare le fila e chiudere la lunga campagna elettorale condotta in questi mesi da Silvio Martinello, candidato alla Presidenza della FCI, e dalla sua squadra.

Questa sera, venerdì 19 febbraio 2021, alla vigilia dell’appuntamento elettorale, che si terrà sabato 20 e domenica 21 febbraio a Roma, il Campione Olimpico di Atlanta 1996 chiuderà il cammino di avvicinamento all’appuntamento elettorale con una serata da trascorrere in compagnia dei componenti della sua squadra e dei sostenitori.

La formula sarà quella ormai consueta della diretta streaming sulle pagine Facebook di Silvio Martinello e sul sito www.silviomartinello.it che venerdì 19 febbraio, a partire dalle ore 20.30 vedrà collegati tutti i componenti del gruppo di lavoro di Silvio Martinello: “Sarà l’occasione per chiudere insieme questo lungo percorso iniziato il 1° ottobre. Sono stati dei mesi molto intensi e molto preziosi nei quali abbiamo sviluppato il dialogo e il confronto con chi vive quotidianamente il ciclismo” ha spiegato l’ex professionista padovano. “Ritengo fosse necessario informare i tesserati e le società che compongono la base del nostro movimento nazionale dei progetti che intendevamo proporre per il rilancio della Federazione Ciclistica Italiana per consentire a tutti di avere a disposizione le informazioni necessarie per adottare sin dalle assemblee provinciali una scelta consapevole. Credo che, nonostante le mille limitazioni dovute alle norme per il contenimento della pandemia, anche grazie all’aiuto di tante persone, siamo riusciti a coprire tutto il territorio nazionale e a ravvivare il confronto sull’indirizzo che il nostro amato sport dovrà seguire per poter godere di un futuro degno della grande tradizione ciclistica che contraddistingue il nostro Paese”.

Silvio Martinello, che per primo ha ufficializzato la propria candidatura alla Presidenza della FCI per il prossimo quadriennio, ha dedicato queste ultime settimane alla presentazione dei punti più rilevanti del proprio programma per una nuova FCI e dei componenti della propria squadra che andranno a comporre il futuro Consiglio Federale con l’obiettivo di rilanciare con nuove energie e nuove idee l’azione di promozione e valorizzazione del ciclismo italiano.

In attesa del verdetto delle urne federali, dunque, per essere aggiornati sulle ultime novità in vista del voto che si celebrerà nel fine settimana a Roma, l’appuntamento è fissato con “Appello Finale” in programma venerdì 19 febbraio alle ore 20.30 in diretta streaming su Facebook e sul sito www.silviomartinello.it in compagnia di Silvio Martinello e degli altri candidati che compongono la sua squadra.

Questa la composizione della squadra di Silvio Martinello per una nuova FCI:

Silvio Martinello – Candidato alla Presidenza FCI

In bicicletta sin dai 14 anni, ha affrontato ben 18 stagioni tra i professionisti, chiudendo la propria carriera agonistica nel 2003 con all’attivo due successi di tappa al Giro d’Italia dove ha vestito la maglia rosa per quattro giorni e una vittoria alla Vuelta Espana. Su pista Martinello ha collezionato un successo Olimpico, nella corsa a punti ad Atlanta 1996 e cinque titoli di Campione del Mondo oltre ad innumerevoli vittorie in tutte le Sei Giorni più prestigiose del panorama internazionale.

Imprenditore affermato nel mondo del fitness, dal 2003 ha collaborato con RaiSport nel ruolo di commentatore tecnico di tutti i principali eventi ciclistici mondiali e dal 2019 racconta il Giro d’Italia sulle frequenze di Radio 1 Rai.

Norma Gimondi – Candidata Vice-Presidente FCI

Bergamasca, figlia d’arte, Norma si è laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e, dal 2000, è iscritta all’Albo degli Avvocati. Esercita la libera professione forense in ambito civilistico e sportivo; ha frequentato con esito positivo il Corso Superiore di Management dello Sport di Alto livello organizzato dalla Scuola dello sport del Coni. Ha maturato importanti esperienze come procuratrice di atleti professionisti, nonchè come arbitro per l’UCI e in qualità di componente della Corte d’Appello Federale. Nel 2017 si è candidata alla presidenza della FCI raccogliendo 79 preferenze da parte dei grandi elettori.

Cinzia Simonelli – Candidata Vice-Presidente FCI

Pisana, l’Avv. Cinzia Simonelli è una apprezzata dirigente del ciclismo toscano. Il suo impegno nel mondo delle due ruote nasce dal settore amatoriale dove è stata atleta, quindi giudice, poi dirigente regionale UISP e, dal 2013 al 2017 è stata la prima donna vice-presidente della lega nazionale UISP.

Oggi Cinzia Simonelli, oltre ad essere una stimata professionista, ha acquisto l’abilitazione da Direttore di Corsa internazionale, da sempre in prima linea sulle problematiche che riguardano la sicurezza degli atleti, dal 2019 è anche formatrice della FCI per le figure del comparto sicurezza come direttori di corsa, scorte tecniche e personale ASA.

Salvatore Meloni – Candidato Vice-Presidente FCI

Funzionario del CONI e dirigente della FCI di lungo corso, Salvatore Meloni è stato presidente del Comitato Regionale Sardegna dal 2004 al 2016 promovendo con passione e professionalità la crescita del ciclismo isolano e del centro-sud Italia.

Proprio per il suo impegno è stato insignito della Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI per l’anno 2015. Oggi è pronto a mettere a disposizione la propria esperienza nel mondo delle due ruote candidandosi alla vice-presidenza nazionale della FCI.

Massimo Panighel – Candidato Consigliere in rappresentanza degli affiliati

Trevigiano di Casale sul Sile, classe 1968, quadro direttivo bancario, sposato, padre di tre figli, negli anni si è distinto oltre che come grande appassionato delle ruote grasse anche come organizzatore di grandi eventi dedicati alla MTB, con l’associazione Pedali di Marca, di cui è presidente, ha allestito i Campionati del Mondo Marathon del 2011 a Montebelluna (Tv) e del 2018 ad Auronzo di Cadore (Bl) a cui vanno aggiunti il Campionato Europeo Marathon del 2010 a Montebelluna (Tv) e ben cinque edizioni dei Campionati Italiani. La sua lungimiranza e la sua capacità organizzativa gli hanno permesso di dare vita ad alcune delle manifestazioni più prestigiose e affascinanti del calendario del fuoristrada riservate alla MTB come la Gran Fondo del Montello, la Terre Rosse, la 3Epic e la nuova Mythos Primiero Dolomiti.

Lorena Ziccardi – Candidata Consigliere in rappresentanza degli atleti

Classe 1984, neo-mamma di Campobasso, è una pluriatleta tra le più apprezzate del movimento paralimpico azzurro. Impegnata con grande passione nel suo lavoro di assistente sociale, in particolar modo nei servizi di tutela ai minori, ha iniziato a giocare a Basket in carrozzina nella Fly Sport Inail Molise con cui è stata protagonista nel Campionato di Serie B prima di essere convocata in nazionale per i Campionati Europei di specialità. Appassionata anche di trekking in montagna e arrampicata sportiva, dal basket è approdata al ciclismo dove si è laureata campionessa italiana nella categoria C2 nel 2017 e nel 2018. Gareggia oggi con la Handbike nella categoria H5.

Bruno Zanchi – Candidato Consigliere in rappresentanza degli atleti

Bergamasco, classe 1973, Bruno Zanchi si è fatto apprezzare come atleta aggiudicandosi un Campionato del Mondo Downhill Juniores nel 1991, una prova di Coppa del Mondo nel 1995 e due Campionati Europei (1991 e 1997). Più volte Campione Italiano di Downhill, rappresenta una delle leggende del gravity italiano e oggi è anche uno dei dirigenti più apprezzati del settore.

Ha accumulato importanti esperienze anche in qualità di organizzatore ed è oggi direttore commerciale di un’azienda produttrice di abbigliamento tecnico oltre che manager di un team giovanile che ha l’obiettivo di far crescere in ambito internazionale i giovani talenti dell’Enduro e della Downhill.



Diana Ziliute – Candidata Consigliere in rappresentanza dei tecnici

Fuoriclasse di origine lituana ha trovato in Italia la propria casa dove è cresciuta e si è affermata prima come atleta e poi come tecnico. Laureatasi campionessa del mondo su strada nel 1998 a Valkenburg, in carriera vanta anche un bronzo olimpico centrato nella prova in linea a Sydney nel 2000. Nel corso della sua lunga carriera, oltre ad aver vinto per due volte la Coppa del Mondo femminile, si è aggiudicata, tra le altre, dieci tappe al Giro d’Italia Femminile a cui vanno aggiunti successi di prestigio come il Giro della Toscana, il Trofeo Binda e la Grande Boucle Feminine.

Scesa di bicicletta, oggi è responsabile sport e marketing di una nota azienda di abbigliamento sportivo; in qualità di tecnico di terzo livello, ha seguito l’attività di alcune formazioni dell’elite femminile e di altre giovanili trasmettendo la propria esperienza alle giovani leve del ciclismo italiano. Nel 2019 ha guidato in qualità di tecnico la trasferta della rappresentativa allievi del Veneto in Russia.

Questi gli appuntamenti in diretta streaming nei quali Silvio Martinello ha illustrato il proprio programma per la nuova FCI:

8 gennaio – 1^ Puntata: https://youtu.be/gpJomlsH9yU

15 gennaio – 2^ Puntata: https://youtu.be/P4AopFIiTZY

22 gennaio – 3^ Puntata: https://youtu.be/zBoxr2JUp5E

29 gennaio – 4^ Puntata: https://youtu.be/dE-Q49kmGIQ

5 febbraio – 5^ Puntata: https://youtu.be/wLMigketvgI

12 febbraio – 6^ Puntata: https://youtu.be/7lOEmq8qFTg