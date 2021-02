Tutti gli atleti CSI Vicenza con ottimi piazzamenti al cross regionale di Grumolo delle Abbadesse

CROSS – Ai Campionati Regionali FIDAL che si sono svolti a Grumolo delle Abbadesse lo scorso fin settimana dobbiamo annoverare degli ottimi piazzamenti per atleti nati e cresciute tra le fila delle società sportive del Centro Sportivo Italiano.

Partiamo dalla categoria Cadetti con addirittura 3 atleti tesserati CSI sul podio. La gara di cross sulla distanza di 3 km la vince, senza rivali, Lorenzo De Fanti di Belluno, che lo scorso anno arrivò 2° ai campionati Italiani nei 2000 metri. Sul secondo gradino del Podio sale Marco Stupiggia di Novatletica Citta di Schio tesserato CSI con Marrunners. Terzo è arrivato Simone Vallortigara di CSI Atletica Colli Berici e sesto Giovanni Zuglian di CSI Ardens, entrambi portacolori FIDAL di Csi Atletica della Provincia di Vicenza, realtà sociale che dalla nascita ha sempre avuto forti radici nel CSI.

Stupiggia e Vallortigara hanno così ottenuto il pass per i Campionati Italiani di Cross che si svolgeranno il 13-14 marzo presso Campi Bisenzio (FI). E c’è la speranza che possa far loro compagnia anche Zuglian rimasto fuori per un solo secondo.

Altri quattro atleti tesserati con le società CSI hanno vinto la propria categoria.

Tra i Master vi sono: Carla Faggin di Csi Atletica Colli Berici, Maria Cristina Dal Santo di Csi Malo, Edgardo Contessa di Csi Valchiampo e Giorgio Centofante di Csi Dueville. Tutti, grazie all’accordo/convenzione tra CSI e Fidal, , essendo la gara di federazione, correvano con le rispettive società affiliate alla FIDAL di cui sono portacolori.

Nelle gare di Grumolo dello scorso fine settimana altri 4 atleti CSI si sono distinti.

In particolare nella categoria Junior è arrivata 3^ Chiara Pizzolato (figlia di Orlando) del Csi Valli del Pasubio, e poi sempre tesserato Csi con la stessa società anche il vincitore dei Senior Massimo Guerra.

Infine altre 2 gare vinte da atleti del Csi Dueville con lo Junior Nicola Cristofori e per chiudere in bellezza la Senior Rebecca Lonedo con un ottimo risultato (da copertina)!

C’è anche da ricordare Pietro Sartore 2° nella categoria Promesse di Csi Marunners.