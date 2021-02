BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Ancora un rinvio per AS Vicenza dopo quello della settimana scorsa.

La società berica comunica che, in accordo con la società Akronos Moncalieri, la partita di campionato serie A2 girone Nord in programma sabato 20 febbraio alle ore 20.30 al Palazzetto dello sport di via Goldoni è stata posticipata. Ancora da fissare la data per il recupero.