A Castelfranco Vicenza Volley perde la prima gara nella stagione

PALLAVOLO SERIE B1 FEMMINILE – Prima sconfitta stagionale per le biancorosse di Vicenza Volley che tornano a mani vuote da Castelfranco.

Sestetto iniziale con Errichiello (16) , Marini(4), Rossini (17), Marcolina (11), Cheli(7), Donarelli (4)e D’Ambros libero. Squadra contratta con molte sbavature e decisamente molto lontana dai livelli delle precedenti prove.

Tanti errori in fase d’impostazione e in battuta gia’ dal primo set che ha visto il risultato sul 25 a 22 per le trevigiane. Copione quasi identico nel secondo e risultato del set 25 a 23.

Nel terzo buona reazione delle biancorosse di coach Chiappini: Simona Marini risponde finalmente “presente” e regala ottime giocate per Errichiello, Cheli e Rossini che ne fanno buon uso, con il risultato che premia giustamente Vicenza per 25 a 17.

Nel quarto le biancorosse lottano ma alla lunga, complici ancora molti errori, Giorgione chiude meritamente il set 25 a 22 e fa sua la partita. Finisce 3 a 1.

Testa ed energie subito alla prossima sfida. Sabato in casa inizia una settimana con ben tre gare, tutte tra le mura amiche ma contro avversari che meritano il massimo rispetto.

Queste le parole del tecnico Luca Chiappini: “Abbiamo trovato di fronte un’ottima squadra purtroppo nella nostra peggior giornata. Abbiamo commesso molti errori, in particolare nel primo set: la differenza nel risultato alla fine e’ tutta qui. Non cambia nulla, non cambiano di sicuro gli obiettivi, ora torniamo a lavorare con pazienza, recuperiamo energie fisiche e mentali, abbiamo tre partite in pochi giorni e dobbiamo farci trovare pronti.”