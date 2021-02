FIDAL Veneto – Domenica 14 febbraio a Conegliano i campionati italiani di lanci: disco, martello e giavellotto

Domenica 14 febbraio, a Conegliano (Treviso), organizzati dalla Silca Ultralite Vittorio Veneto, Campionati italiani invernali di lanci, 2^ prova regionale. Lo stadio “Narciso Soldan” ospita la seconda prova di qualificazione della rassegna nazionale dedicata agli specialisti di disco, martello e giavellotto: le caratteristiche dell’impianto di Conegliano permetteranno di concentrare le gare nella sola giornata di domenica (inizio alle 9.45).

Nel giavellotto, annunciato il debutto stagionale del campione italiano 2020 Norbert Bonvecchio (Atl. Trento), 80.37 di record personale, mentre al femminile si sfideranno Luisa Sinigaglia (Bracco Atletica), arrivata a 51.47 il 23 gennaio a Mariano Comense, Paola Padovan (Carabinieri) e la campionessa italiana juniores in carica, Federica Botter (Atl. Brugnera Friulintagli). Nella gara giovanile (allieve-juniores) spazio per la tricolore under 18, Sofia Panzarin (Atl. Vicentina). Diletta Fortuna (Carabinieri), campionessa italiana juniores in carica e bronzo agli Assoluti di Padova, è l’atleta più attesa nel lancio del disco: in questa stagione, domenica scorsa a Imola, ha già lanciato a 51.62. Lucia Prinetti Anzalapaya (Fiamme Gialle) e la campionessa italiana juniores Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta), impegnata nella gara giovanile, saranno in pedana nel martello: a Pordenone, il 30 gennaio, hanno lanciato rispettivamente a 61.12 e 57.10. Nella gara giovanile di martello, ma al maschile, da seguire gli juniores friulani Alessandro Feruglio e Davide Vattolo, entrambi in forza alla Libertas Malignani Udine, rispettivamente primo e secondo ai campionati italiani allievi 2020. La prima prova regionale si è svolta il 23 e 24 gennaio a Mestre. La finale dei campionati italiani invernali di lanci è invece in programma il 27 e 28 febbraio a Molfetta (Bari).

