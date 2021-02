“Thiene sport inverno”: un altro mese di attività all’aperto gratuita

Era partita quasi come una sfida in pieno inverno, con conclusione prevista per il 31 gennaio e invece Thiene Sport Inverno, la proposta per fare attività motoria outdoor lanciata dall’Assessorato allo sport con la collaborazione di alcune associazioni del settore, prosegue ancora per un altro mese, fino alla fine d di febbraio.

“L’iniziativa è stata accolta con successo – commenta Giampi Michelusi, assessore allo Sport – e ad incoraggiarci nel continuare sono stati i tanti messaggi dei cittadini che ci hanno ringraziato dell’opportunità offerta. Le palestre sono ancora chiuse, se non per ristretti gruppi di agonisti che effettuano competizioni di interesse nazionale, e quindi, ben volentieri, con la preziosa collaborazione delle associazioni, proseguiamo con la nostra proposta rivolta a stimolare le persone per il loro benessere fisico e psichico. Desidero esprimere la riconoscenza dell’Amministrazione e della città alle società sportive che con la loro disponibilità rendono possibile tutto questo”.

Thiene Sport Inverno, dunque, continua anche per tutto febbraio e presenta anche interessanti novità.

Accanto alle attività motorie già proposte di Jazzercise, con ASD Santo 95 presso la piattaforma parrocchiale del Santo, di Ginnastica posturale energetica e Qi Gong per adulti e Tai Chi – Bagua Zhang per ragazzi ed adulti al parco del Donatore, a cura di ACSD Kun Lun del Maestro Cenci Oscar, ora si aggiungono quelle tenute dal Silicon Kafe, presso la nuova piattaforma di via Trentino per adulti e ragazzi, e dal Real Thiene per i ragazzi presso la piattaforma delle Scuole “Bassani”.

Il Silicon mette a disposizione degli adulti attività di Calisthenics, Zumba, Fitness, Ginnastica funzionale e propedeutica per il ballo mentre ai ragazzi e teenagers rivolge proposte di parkour, breakdance e hip hop.

Tutta calcistica per ragazzi e ragazze l’attività del Real Thiene che permette ai giovani di apprendere le basi di questo sport.

Gli orari delle lezioni sono consultabili nell’apposita sezione del Sito comunale, con obbligo di prenotazione ai numeri di telefono indicati.

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile e penale per ogni incidente e danno che dovesse occorrere ai partecipanti o causato a terzi.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di Thiene: tel. 0445 – 804.742.