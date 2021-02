Michele Villanova nuovo rinforzo in avanti per l’Arzignano Valchiampo

CALCIO SERIE D – Nuovo rinforzo in casa Arzignano Valchiampo: si tratta di Michele Villanova, nato a Conegliano Veneto (TV) il 3 Agosto 1993, esterno d’attacco di 180 cm per 71 kg di peso forma. Abile con entrambi i piedi, sa disimpegnarsi al meglio in tutti i ruoli d’attacco, sia come punta centrale, che come seconda punta o attaccante esterno.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Atalanta, dove in due stagioni colleziona 28 presenze, condite da 2 gol. Nel 2013-14 il passaggio in Serie C2 all’Aversa, dove gioca 13 partite e mette a segno 2 reti. Nel 2015-16 viene ingaggiato dalla Sacilese in Serie D e, in metà campionato, colleziona 13 presenze e 2 gol, prima di passare a dicembre al Mestre (Serie D) dove gioca 20 partite e segna 2 gol. Nel 2016-17 passa al Legnago Salus (Serie D) dove disputa 22 partite e realizza 4 reti. Per due stagioni (2017-18 e 2018-19) è un punto di forza della Caronnese in Serie D, dove gioca 66 partite segnando 16 gol. Nella passata stagione ha giocato nelle fila della Virtus Ciserano Bergamo in Serie D (18 presenze) mentre nella prima parte di questo campionato ha militato in Lega Pro con la maglia del Piacenza (3 presenze). Complessivamente, in carriera, 166 presenze, di cui 120 dall’inizio del match, condite da 27 reti.