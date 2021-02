Jacopo Da Riva venerdì sotto i riflettori di DAZN in “Growing together”

CALCIO SERIE B – Il LR Vicenza e, in particolar modo, il giovane e promettente centrocampista Jacopo Da Riva saranno protagonisti di “Growing Together”, il progetto di DAZN nato in collaborazione con BKT e supportato da Havas Media Group, che racconta la Serie BKT in un viaggio alla scoperta di talenti sportivi e realtà innovative localiche fanno del nostro territorio italiano un serbatoio inesauribile di eccellenze, fuori e dentro il campo da calcio.

Il nuovo contenuto originale DAZN “Growing Together” mette insieme il percorso di calciatori all’interno della città in cui gioca la propria squadra di Serie BKT e quello di tanti giovani che nella vita hanno saputo mettersi in gioco, viaggiare, per poi tornare al luogo d’origine regalando al territorio competenze e conoscenze acquisite dando vita a startup innovative, sperimentali e sostenibili e che sono oggi il fiore all’occhiello di moltissime province italiane.

Venerdì 12 febbraio, dunque, la quinta puntata di “Growing Together” sarà dedicata alla città di Vicenza e alla sua squadra. Riflettori puntati su Jacopo De Riva, ventenne talentuoso centrocampista in prestito al Lanerossi Vicenza dall’Atalanta, e su Giulia De Rossi, fondatrice vicentina di NaZeNa, startup che si occupa del riciclo di materiale tessile. I due protagonisti scoprono vari punti di contatto nei loro percorsi di giovani in carriera nel territorio berico.

Da Rivasi racconta tra le vie di Vicenza: tra l’amore per il suo Veneto, l’obbligo di crescere in fretta dentro e fuori dal campo, gli insegnamenti tattici di mister Di Carlo, con cui condivide il ruolo, la responsabilità di indossare la stessa maglia che fu di Paolo Rossi e Roberto Baggio, oltre ai ricordi dei magici momenti del pazzesco esordio in Champions League con l’Atalanta di qualche mese fa.

Durante l’incontro con Giulia De Rossi Jacopo si dimostra curioso nello scoprire come le tonnellate di scarti tessili che la startup NaZeNa recupera possono essere trasformate in solidi oggetti di design e moda, contribuendo così al passaggio da un’economia lineare ad una circolare, un processo che sempre più sarà richiesto alle aziende. Durante la quinta puntata di Growing Together Vicenza si potrà anche scoprire il luogo di lavoro di Giulia, il polo vicentino Elevator Hub, guidato da Matteo Pozzi, realtà radicata nella provincia ma di visione internazionale, dove sono ospitate diverse aziende innovative del territorio per aiutarle a crescere.