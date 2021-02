Crolla il tetto della Weihenstephan Arena di Vipiteno “casa” dei Wipptal Broncos

Mercoledì mattina il tetto della Weihenstephan Arena di Vipiteno, la pista di casa dei Wipptal Broncos Weihenstephan, è crollato. Fortunatamente non ci sono state vittime, solo pesanti danni alla struttura.

La Alps Hockey League è in coordinamento con il club e ha assicurato tutto il suo massimo sostegno ai Broncos.

“Siamo rimasti costernati nell’apprendere questa mattina del disastro. Fortunatamente nessuna persona si trovava nell’arena al momento del crollo. Quali saranno le conseguenze sul campionato dei Wipptal Broncos Weihenstephan non possono essere stimate in questo momento. Nei prossimi giorni saremo in grado di dare un aggiornamento. Ma garantiremo la massima flessibilità dopo quanto successo” ha detto Michael Suttnig che fa parte del management della Alps.

Anche l’Asiago Hockey ha espresso la sua vicinanza e solidarietà ai Wipptal Broncos

Fotocredit: Wipptal Broncos Weihenstephan