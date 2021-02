Alle Sorelle Ramonda Ipag di Montecchio via Alessio Simone: in panchina il gm Mario Fangareggi

VOLLEY – SERIE A2 FEMMINILE – Cambio di panchina per la prima squadra dell’Unione volley Montecchio maggiore Sorelle Ramonda Ipag che milita in serie A2 femminile e che si appresta ad affrontare il pool salvezza.

La dirigenza e coach Alessio Simone hanno condiviso la scelta di concludere la collaborazione, affidando la guida della formazione a Mario Fangareggi, che nel corso della stagione ha ricoperto il ruolo di general manager. Per Fangareggi, con il confermato viceallenatore Giacomo Antoniazzi, l’obiettivo è di invertire il trend negativo per raggiungere la salvezza.

L’importante per la squadra della presidente Carla Burato è di mantenere la categoria.

Mario Fangareggi, padovano, classe 1973, figlio d’arte (il babbo Mauro è stato giocatore importante tra gli anni 60 e 70) giocatore di volley dal 1989 al 2002 ha militato nelle squadre di A1 maschile a Ravenna, a Montichiari e a Ferrara. Nell’aprile del 1994 ha esordito in nazionale italiana (poi 33 presenze in tutto) giocando uno storico match con Cuba.

Successivamente la sua carriera di allenatore e dirigente sportivo. Ha allenato in A2, A1 e in B1 maschile. Allenò in A1 la Minetti Vicenza nel 2008-2009.