Alla Fiera di San Valentino a Pozzoleone con Sportvicentino si parla di ciclismo e cicloturismo

SPORTvicentino alla fiera numero 505 di San Valentino a Pozzoleone. Il nostro redattore Francesco Brasco ha condotto una tavola rotonda sul tema “Ciclismo e cicloturismo, mobilità sostenibile per vivere il territorio” nello show room del gruppo Selle Royal di Pozzoleone, azienda che impiega 400 persone.

L’incontro viene pubblicato venerdì 12 febbraio 2021 alle 20,30 sui canali social della Fiera di San Valentino (il sito www.fieradisanvalentino.it). Si inizia domani 11 febbraio con un convegno sul Superbonus 110% per riqualificare gli edifici.

QUI IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI VIRTUALI

Veniamo al dibattito su ciclismo e cicloturismo e ne anticipiamo ospiti e contenuti a grandi linee. A fare gli onori di casa il direttore commerciale del gruppo Selle Royal Steve Carr che ha raccontato l’azienda e i suoi marchi e prodotti e il Sindaco Edoardo Tomasetto che ha spiegato l’intento di questa edizione virtuale della fiera di San Valentino (a causa della pandemia). Poi Stefano Sisto, dirigente regionale della direzione turismo ha delineato la situazione della rete e delle direttrici ciclo turistiche del Veneto; il consigliere delegato alla viabilità ciclabile della provincia Renzo Marangon ha annunciato i prossimi cantieri in zona Est e Norest del vicentino. A concludere il tutto l’ex campione vicentino di ciclismo Filippo Pozzato che ha sottolineato quanto il mondo della bicicletta in generale possa contribuire davvero a incrementare la nostra economia locale e soprattutto quella turistica: “il Veneto è una regione bellissima e varia – ha affermato – viaggiare in bicicletta ti permette di gustare il paesaggio, ben vengano politiche di sviluppo e incremento della viabilità ciclabile e la pratica anche slow dell’utilizzo della bici, e perché no, della e-bike!”

Una notizia economica su tutte: la filiera della bicicletta in questo anno di pandemia ha incrementato i fatturati in media del 30%. Questo perché la bicicletta permette uno sport individuale e in qualche modo obbliga al “distanziamento sociale”.