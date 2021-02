Lutto nello sport vicentino: è mancato Gianni Serraglio, insegnante, dirigente sportivo e scolastico

CENTRO SPORTIVO ITALIANO – “In questi giorni ci è giunta notizia della morte di Gianluigi Serraglio. Gianni (come lo chiamavano tutti) è stato un grande dirigente del CSI vicentino. Una figura di rilievo per dedizione, credo associativo, capacità organizzative e direttive”. Lo scrive in una nota il CSI provinciale.

Consigliere dagli anni ‘80 sino al 2008, vicepresidente provinciale per un mandato, più volte consigliere regionale dell’associazione, coordinatore per più anni della commissione sportiva dedita allo sci e organizzatore di feste sulla neve, anche regionali.

In precedenza, mettendo a frutto il suo ruolo e la sua preparazione di insegnante di educazione fisica, aveva fondato una società di atletica nella zona di San Paolo in città e quindi, in un altro quartiere (San Pio X), con un gruppo di genitori, una società legata alla scuola media Barolini (Amici della Barolini) con l’intento di aggregare ragazzi e famiglie con attività sportive, ricreative e culturali.

Nel 2002, per il suo pluriennale e qualificato impegno, gli è stato assegnato l’ambito riconoscimento nazionale “Discobolo d’oro al merito Csi”.

“Lo ricordiamo per molte volte dietro al tavolo, a presiedere le nostre assemblee con verve e simpatia – afferma il past President Sergio Serafin -. Da quasi un decennio si era ritirato con discrezione fuori Regione, occultando in anonimato gravi problemi di salute”.

“E’ stato certamente una figura importante da annoverare con riconoscenza e gratitudine nella storia della nostra Associazione”, conclude il presidente provinciale Francesco Brasco.