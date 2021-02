L’Hockey Valdagno femminile in rimonta trova il pareggio a Modena

HOCKEY PISTA – Il Modena sfiora l’impresa nella terza giornata del campionato femminile. Avanti di tre reti all’inizio del secondo tempo, con le reti sottomisura di Galli e Gallotta ed il tiro di Ferronato, subisce il ritorno del Valdagno con la doppietta di bomber Tamiozzo e la rete di Santochirico.

E’ stata una partita emozionante in cui le due estreme difensori, Zarantonello e Meneghello, hanno tirato fuori il meglio del loro repertorio, con due squadre proiettate costantemente all’attacco. Sul 3-3 è prevalsa più la paura di perdere che di segnare e le due difese hanno neutralizzato tutte le occasioni. A 25 secondi dalla fine Maniero fallisce il gol della vittoria su tiro diretto, ben parato dal portiere della nazionale Zarantonello. Con il pareggio ora il Modena ha ripreso la vetta accanto alla Roller Matera mentre HC Valdagno rimane a -2: a due giornate dal termine del girone d’andata sarà quindi decisivo lo scontro diretto tra Roller Matera e Modena per l’accesso alla finale di Coppa Italia, programmato per il 7 marzo alle 9.30, ma le biancoazzurre sono ancora in corsa per il secondo posto.

Si sono giocati anche due posticipi della Serie A2. L’Engas Vercelli ritorna a +6 dal Roller Bassano: altri tre punti conquistati a Montebello, grazie ai gol di Maniero, Ehimi e Ferrari e alla rete biancorossa di Rossi.

Si è anche giocato il secondo quarto di finale della Coppa Italia di Serie B, dopo il pareggio per 3-3 tra Pesaro e Prato. L’Alice Grosseto si è imposta 6-2 contro il Roller Salerno, portandosi a casa una buona fetta della qualificazione alle semifinali (tripletta del 41enne Salvadori). Mercoledì gli altri due incontri Vercelli-Lodi e MontecchioB-Breganze.