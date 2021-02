In serie A2 Roller Bassano a valanga: successi importanti per Montecchio Precalcino e Trissino 05

HOCKEY PISTA SERIE A2 – Nel campionato di Serie A2 la Blue Factor Castiglione riesce a fermare il CGC Viareggio sul 2-2 mentre nel contempo la SGS Service Forte dei Marmi vinceva 6-2 sull’ultimo ASH Viareggio, rosicchiando due punti alla diretta avversaria al primo posto. Domenica sera il posticipo Sarzana-Prato (diretta FISRTV) match valido per i playoff come pure la sfida tra il Vercelli e il Montebello.

Nel frattempo il Roller Bassano vince ancora, mettendo a segno ben 14 gol a 6 contro il Pordenone (tripletta di Zen). Non va oltre il pari il Thiene di Thiella nella gara casalinga contro il Cremona (1-1) perdendo due punti sui biancorossi. Il Montecchio Precalcino ed il Trissino portano a casa altri tre punti per i playoff vincendo rispettivamente 7-1 sul Seregno (sei gol dell’argentino Facundo Posito) e 4-1 a Modena, a cui non è bastato il rientro immediato di bomber Fernandez per superare la porta di Cunegatti.

Vittoria esterna per il Bassano 54 sul campo del Novara (1-4), mettendo quindi 5 punti dalla matematica salvezza. In settimana tre recuperi: Martedì Trissino-Seregno e Camaiore-Prato e mercoledì Cremona-Modena mentre il campionato ritorna sabato prossimo con il match clou Engas-Thiene.