Circolo della Spada a Vicenza: Matteo Salin confermato alla presidenza

SCHERMA – Rinnovo delle cariche in seno al Circolo della spada di Vicenza. In settimana sono stati eletti il presidente ed il nuovo Consiglio del Circolo della Spada di Vicenza per il quadriennio 2020-2024.

Come presidente è stato confermato per il terzo mandato consecutivo Matteo Salin. l consiglieri uscenti Mauro Bianchini, Brunero Bicchi, Federico Filippi, Pierantonio Pozzan e Riccardo Zorzo sono stati confermati. Entra in consiglio per la prima volta Deborah Agriman.

Congratulazioni al Presidente e al nuovo Consiglio. Il presidente Salin a appena eletto ha dichiarato: “C’è tanto da fare. Abbiamo obiettivi e voglia di realizzarli”.

