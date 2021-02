Trost (alto) e Cestonaro (triplo) in pedana domenica 7 febbraio a Padova

ATLETICA INDOOR – Nuovo weekend in pista al Palaindoor di Padova. Il quarto fine settimana di attività agonistica – sabato 6 e domenica 7 febbraio – proporrà altre tre sessioni di gare (sabato pomeriggio, domenica mattina e domenica pomeriggio), questa volta dedicate alla categoria allievi, attesa dai campionati italiani in programma il 13 e 14 febbraio ad Ancona.

Circa 350 gli iscritti. Fuori classifica, domenica, annunciate Alessia Trost (Fiamme Gialle), impegnata nella terza gara di salto in alto della stagione, dopo l’1.93 di Udine del 27 gennaio e l’1.90 realizzato a Banska Bystrica (Slovacchia) martedì scorso, e Ottavia Cestonaro (Carabinieri), attesa al debutto stagionale nel salto triplo. Sia Trost che Cestonaro sono le vicecampionesse italiane assolute in carica. Sabato le gare inizieranno alle 14.30. Domenica in pista alle 9.30 e alle 14.30. ISCRITTI: Sabato pomeriggio | Domenica mattina | Domenica pomeriggio