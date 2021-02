Tramarossa Vicenza domenica a Senigallia troverà l’ex Gianmarco Conte

BASKET MASCHILE SERIE B – Seconda trasferta consecutiva per la Tramarossa Vicenza, attesa a Senigallia domenica per la decima giornata del campionato di Serie B 2020-21.

I biancorossi, reduci da tre sconfitte consecutive in trasferta, dovranno cercare di tornare al successo fuori casa per sbloccare la classifica e riscattare la brutta prestazione di San Vendemiano. La partita si giocherà alle ore 18 al palazzetto dello sport di Senigallia: il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass.

La Goldengas Senigallia è un’avversaria difficile da affrontare, specialmente sul suo parquet.

I marchigiani hanno vinto cinque delle ultime sei partite e stanno risalendo la china dopo un inizio di

stagione deficitario. Inoltre, per la Goldengas ha appena firmato una vecchia conoscenza biancorossa e

che sarà già in campo domenica: si tratta di Gianmarco Conte, che esordirà con la maglia dei

marchigiani contro la sua ex squadra.

Senigallia ha un attacco prolifico, da quasi 80 punti a partita, una squadra che tira tanto dalla

distanza (29 tentativi a partita) e che però concede qualcosa in difesa (circa 76 i concessi ad

incontro). Vicenza dovrà cercare di sfruttare le possibili lacune della formazione avversaria per

portare a casa la vittoria.

Nutrito e prolifico il reparto guardie/esterni: il playmaker Giacomini sarà affiancato dalla guardia

Michele Peroni e dall’ala Gurini, entrambi giocatori che stanno viaggiando sopra i 15 punti

realizzati a partita. Simone Giunta, Giovanni Centis e il nuovo arrivato Gianmarco Conte

completano la rotazione delle guardie. Attenzione alle percentuali di Peroni, che sta realizzando da

tre con il 43% stagionale. Nel pitturato invece si alterneranno Simone Pozzetti, Filippo Cicconi

Massi, Mirco Pierantoni ed Edoardo Moretti.