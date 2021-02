Català blinda la porta dell’Hockey Trissino che fa suo il big-match con Lodi

HOCKEY PISTA – Nel posticipo della 17^ giornata ritorna a vincere il Trissino. Nello scontro diretto. i blucelesti firmano un ottimo secondo tempo, sorprendendo gli avversari lombardi per 3-1. Una partita dai due volti, tranciante nel primo tempo e più equilibrata nella ripresa, dove si sono meglio espressi i padroni di casa sfruttando i pochi errori difensivi avversari. Primo tempo, come detto, di rara intensità con un agonismo a tratti esasperato che ha portato all’episodio, non sanzionato dalla coppia arbitrale, che poteva cambiare le sorti del match. Ma l’uno a zero era stato firmato subito da Francesco Compagno su tiro diretto, pareggiato dopo pochi minuti dalla conclusione al volo in velocità di ottima fattura di Emanuel Garcia. Ma le migliori occasioni sono tutte dei lombardi, parate eccezionalmente da Català, MVP della serata.

Nella ripresa però si ribaltano le parti: i vicentini ritrovano l’equilibrio e la precisione che sembrava persa nei primi 25 minuti e riescono a trovare il gol al 12′ ancora con l’argentino Emanuel Garcia. Il Lodi, però, prima del vantaggio avversario, non sfrutta un rigore ed un tiro diretto, certificando l’ottima gara di Català. Firma il 3-1 Malagoli, servito al centro dal capitano Pinto con un assist perfetto. I vicentini riaprono effettivamente il campionato, ricompattando l’alta classifica e rimettendosi in lista per i piani alti.

Sabato si ritorna in pista con due big match, Forte-Follonica ed in posticipo Bassano-Sarzana.

In Serie A2 vittoria per 5-2 del Roller Bassano sul Symbol Amatori Modena mentre il Pordenone espugna Seregno 7-1.

Nella foto di copertina di Luigi Mecenero una parata di Adria Catala’ (MVP del Trissino)