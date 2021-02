Con Martinello anche Lorenza Ziccardi che dice: “Mi candido per essere la voce di chi è stato lasciato in disparte”

CICLISMO – CANDIDATI PER FEDERCICLISMO – Lorena Ziccardi si presenta come candidata per il nuovo Consiglio Federale della FCI in rappresentanza degli atleti con la forza dei propri valori; classe 1984, la pluriatleta molisana è uno dei personaggi di maggior spicco della squadra di Silvio Martinello.

Il candidato presidente che intende proporre all’assemblea elettiva nazionale della FCI, che si riunirà a a Roma i prossimi 20 e 21 febbraio, un programma di forte rinnovamento potrà contare, infatti, anche sulla competenza e la passione della due volte campionessa italiana di paraciclismo.

“Lorena è una delle atlete più apprezzate del movimento paralimpico, non solo per le sue prestazioni atletiche ma soprattutto per la forza delle sue idee e per la passione che mette in tutto ciò che fa” ha illustrato Silvio Martinello. “Sono felicissimo che abbia deciso di aderire al nostro progetto di rinnovamento della Federazione Ciclistica Italiana perché sono certo che potrà essere un importante punto di riferimento per tutti gli atleti e le atlete italiani che saprà portare sul tavolo del Consiglio Federale i temi che riguardano da vicino chi pratica il ciclismo e il paraciclismo”.

Appassionata di sport in tutte le sue forme, Lorena Ziccardi è pronta a mettere al servizio del ciclismo italiano la propria esperienza lavorativa in qualità di assistente sociale: “Mi rendo conto che sono candidata per un ruolo importante che mi affiderà una responsabilità ancora maggiore perchè avrò il compito di rappresentare gli atleti, vale a dire la parte più attiva del ciclismo” ha esordito la candidata consigliere federale. “Ho accettato di mettermi a disposizione perchè in questo modo avrò la possibilità di dare voce anche a quella parte del ciclismo che troppo spesso è stata dimenticata e lasciata ai margini. Non solo il mondo del paraciclismo ma anche i giovani che rappresentano il futuro del nostro sport: poter fare tutto questo con l’appoggio di una squadra forte e competente come quella di Silvio Martinello e con il supporto delle persone che mi hanno spronato a candidarmi sarà un enorme vantaggio che, lo spero, mi permetterà di svolgere al meglio questo nuovo incarico” ha concluso Lorena Ziccardi.

Lorena Ziccardi, in compagnia di Vittorio Podestà, sarà ospite, venerdì 5 febbraio alle ore 20.30, della ormai tradizionale e seguitissima diretta video settimanale di Silvio Martinello che sarà trasmessa sulle pagine Facebook del candidato presidente e sul sito www.silviomartinello.it. Il tema della serata saranno le proposte elaborate dal gruppo di lavoro di Silvio Martinello per il paraciclismo e per lo sviluppo della nazionale italiana.

CHI E’ LORENA ZICCARDI

Classe 1984, neo-mamma di Campobasso, è una pluriatleta tra le più apprezzate del movimento paralimpico azzurro.

Impegnata con grande passione nel suo lavoro di assistente sociale, in particolar modo nei servizi di tutela ai minori, ha iniziato a giocare a Basket in carrozzina nella Fly Sport Inail Molise con cui è stata protagonista nel Campionato di Serie B prima di essere convocata in nazionale per i Campionati Europei di specialità.

Appassionata anche di trekking in montagna e arrampicata sportiva, dal basket è approdata al ciclismo dove si è laureata campionessa italiana nella categoria C2 nel 2017 e nel 2018. Gareggia oggi con la Handbike nella categoria H5.

SPORTvicentino anche sui socialnetwork: AD OGNUNO IL SUO SOCIAL