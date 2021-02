L’Arzignano Valchiampo mercoledì all’esame della Manzanese terza in classifica

CALCIO SERIE D – Si torna in campo mercoledì pomeriggio, dopo il rinvio della partita in programma per domenica al Dal Molin con il Delta Porto Tolle, per le problematiche legate al Covid che hanno impedito ai rodigini di scendere in campo.

Si torna a viaggiare in casa Arzignano Valchiampo, nella diciottesima giornata, in una partita che si giocherà mercoledì 3 febbraio alle ore 14.30 al “Polisportivo” di Manzano.

Sfida difficile, contro un avversario molto organizzato ed ambizioso, attuale terza forza del torneo dietro al Mestre e al Trento. L’Arzignano Valchiampo è attualmente all’undicesimo posto della classifica con 20 punti in 15 partite, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. 15 gol fatti e 13 subiti per i giallocelesti, che finora in trasferta hanno collezionato 3 vittorie (Feltre, Sedico e Luparense), 2 pareggi (Trento e Montebelluna), e 3 sconfitte (Caldiero, Chioggia e Mestre) mentre al Dal Molin hanno conquistato 2 vittorie (Cartigliano, Cjarlins), 3 pareggi (Chions, Adriese e Virtus Bolzano) e 2 sconfitte (Este e Belluno).

Nella classifica marcatori comandano Lisai, Calì, Forte e Valenti con 3 reti, chiudono Altinier, Rossi e Borges con 1. La Manzanese, invece, è terza in classifica con 31 punti in 16 partite, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. 35 i gol fatti, 22 quelli subiti. In casa finora il bilancio é di 4 vittorie (Campodarsego, Ambrosiana, Feltre, Montebelluna), 2 pareggi (Cjarlins, Sedico), e 2 ko (Caldiero, Belluno).

In testa alla classifica marcatori c’è Moras con 9 reti, seguito da Fyda con 8, Gnago con 6, Nchama con 5, Calcagnotto e Zupperdoni con 2, chiudono Bevilacqua, Nastri e Nicoloso con 1.

La partita sarà a porte chiuse, con diretta streaming sulla pagina Facebook “Manzanese Calcio” e diretta scritta sulla pagina Facebook “FC Arzignano Valchiampo”.