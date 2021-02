Allo stadio Menti posti “seduti” anche nelle due curve aspettando i… tifosi

“Restyling” per il vecchio stadio Romeo Menti. Si sono conclusi entro il termine previsto del primo febbraio i lavori per l’installazione di circa 5.600 sedute nelle gradinate nord e sud.

I colori scelti per i nuovi sedili sono il bianco e rosso, disposti nelle curve in modo tale da realizzare in quella sud il numero 1902, anno di fondazione della squadra vicentina, e in quella nord la lettera “R”, simbolo del Lanerossi.

“Abbiamo rispettato le tempistiche che ci eravamo dati insieme alla società – commenta il vicesindaco e assessore allo sport e ai lavori pubblici Matteo Celebron – con l’obiettivo di consegnare uno stadio sempre più sicuro e che soprattutto permetta alla squadra di continuare il suo percorso nel campionato cadetto”.

I nuovi seggiolini, fissati ai gradoni, numerati e separati, rispettano le normative previste dalla Federazione. L’intervento, dal costo complessivo di 250mila euro, si era reso necessario per consentire al L.R. Vicenza di continuare a gareggiare in serie B. La normativa della Lega Calcio prevede infatti l’obbligo di avere i posti numerati con seduta.