Alessandro Marotta saluta il LR Vicenza: giocherà nella Juve Stabia

Tempo dei saluti anche per Alessandro Marotta. L’attaccante del LR Vicenza é stato ceduto a titolo definitivo alla Juve Stabia.

Marotta, classe ’86, in biancorosso dal luglio 2019, ha totalizzato 40 presenze con la maglia biancorossa e siglato 10 reti, condite da 2 assist. Nello scorso campionato, in 25 partite, ha segnato 7 reti fondamentali per la conquista della promozione in Serie B.

Il club di via Schio desidera ringraziare Alessandro e augurargli il meglio per il prosieguo della propria carriera.