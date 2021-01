Pareggi all’ultimo respiro a Montebello e Sandrigo: Ubroker Bassano in trasferta a Correggio

HOCKEY PISTA – La seconda e la terza in classifica, Forte e Valdagno, escono solo con un pari dalle due insidiose trasferte della 17^ giornata. Il Sarzana sfrutta così l’occasione per salire in terza posizione solitaria, mentre alle spalle salgono il Follonica ed il Grosseto.

Erano due test importanti per GDS Impianti e Why Sport, però sono stati solo parzialmente disattesi in quanto hanno guadagnato solo un punto a testa. I rossoblu, sempre in vantaggio nella ripresa, si sono fatti raggiungere a soli 54 secondi dalla sirena dal pareggio di Tataranni (2-2): di Paiva il primo gol del Montebello. Poco distante, a Sandrigo, il Valdagno è riuscito a pareggiare i conti a soli 106 secondi dalla sirena grazie ad una zampata del nuovo arrivato Clodelli, firmando il 3-3 dopo aver subìto la pressione dei padroni di casa per tutto l’arco del match. Questa la sequenza delle reti: 1t: 24’17” Vazquez (S) – 2t: 3’25” Cacau (S), 8’32” Brendolin (V), 15’37” Neves (rig) (S), 17’09” De Oro (tir.dir) (V), 23’14” Clodelli (V)



Sorrisi in casa Credit Agricole Sarzana, vittorioso per 5-1 nell’incontro contro il fanalino di coda Breganze (di Compagno il gol della bandiera), conquistando così la terza posizione assoluta che dovrà difendere tra 10 giorni nel match clou della 18^ in casa dell’Ubroker Bassano (diretta TV) che a sua volta sarà impegnato domenica a Correggio per il posticipo domenicale (Diretta FISRTV dalle 17.55). E’ a soli 5 punti dal quarto posto il Galileo Follonica, che inanella un altro risultato positivo nella sfida contro il penultimo Monza, sempre però rimasto aggrappato alla partita fino all’ultimo respiro (4-2). Lo Scandiano limita i danni sul campo dell’Edilfox Grosseto, grazie al primo rientro del portiere Hernandez, ma i padroni di casa sono ritornati alla forma di novembre, recuperando tanti punti sulla salvezza, ora a +16 proprio dagli emiliani.

Mercoledì l’attesissimo Trissino-Lodi in diretta televisiva, dal sapore dell’altissima classifica.

Nel Campionato di Serie A2 continuano la loro personale volata verso la fuga sempre più solitaria, Engas Vercelli e CGC Viareggio. I piemontesi piegano il Trissino 05 per 5-2 e viaggiano a +6 dalla seconda mentre i toscani firmano la doppia cifra 10-2 contro il Matera e volano di nuovo a +8.

Il risultato della giornata è la vittoria nel derby del Grappa da parte della sponda Hockey Bassano, piegando la seconda in classifica Roller Bassano per 6-4 (Marcatori: 1t: 0’27” Toniolo (B), 7’57” Toniolo (B), 10’11” Toniolo (B), 10’56” Tottene (B), 14’41” Tottene (B), 16’53” Panizza (sup.num) (R), 20’43” Fraccaro (Rig) (R), 24’07” Dal Monte F (R) – 2t: 1’10” Pilati (B), 12’07” Panizza (R)



Al secondo posto, quindi, ci ritorna il Thiene, vittorioso per 6-4 nella trasferta a Pordenone (Marcatori: 1t: 12’48” Poli A (P), 16’31” Rigon (P), 20’57” Casarotto (T), 21’14” Guglielmi (T), 21’59” Casarotto (T) – 2t: 1’47” Zordan (P), 10’50” Luotti (T), 16’42” Casarotto (rig) (T), 18’23” Poli A (P), 24’30” Casarotto (T).

Ricuce il gap il Montecchio ora a -6, 5-2 sul Modena (Marcatori: 1t: 5’38” Posito (MP), 10’41” Loguercio (MP), 13’56” Zanini A (MP), 15’33” Zanini A (MP), 24’03” Posito (tir.dir) (MP) – 2t: 9’12” Gallotta (M), 13’49” De Tommaso (tir.dir) (M), mentre Cremona firma 8-5 contro Montebello (Marcatori: 1t: 3’59” Pochettino (C), 5’03” Peretto (M), 10’39” Bolla (M), 13’04” Peretto (M), 16’11” Siberiani (sup.num) (C) – 2t: 0’12” Pochettino (C), 4’17” Peretto (M), 5’25” Siberiani (C), 10’00” Beato (C), 14’14” Pochettino (C), 15’29” Bolla (M), 23’50” Pochettino (tir.dir) (C), 24’51” Cervi (C). Nella sfida salvezza, l’Azzurra Novara trova la sua prima vittoria in casa del Seregno per 5-1, salendo al penultimo posto.