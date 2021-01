MC CONTROL DIAVOLI VICENZA porta a casa i tre punti con il Cittadella

Continua la striscia positiva dei Diavoli che portano a casa da Cittadella tre punti e chiudono la gara con il risultato di 6-2. Buona la prova dei vicentini, anche se forse meno brillante rispetto ad altre gare e con qualche disattenzione di troppo a cui ha risposto bene Michele Frigo, chiudendo la porta agli avversari. Gran lavoro anche per il portiere avversario Belloni che ha salvato i compagni da un bottino più pesante.

I biancorossi partono bene, e dopo quasi tre minuti vanno a segno con bomber Delfino che chiude una bella triangolazione con Baldan. La gara si accende con azioni e occasioni da una parte all’altra, compreso il palo scheggiato da Delfino e la reazione dei padroni di casa che vanno a segno con Tombolan e colpiscono poco dopo un palo pieno. Vicenza risponde con una bella discesa di Tabanelli fermato in tuffo da Belloni e con una bella conclusione di Sigmund che fa la barba al palo. Alla penalità fischiata allo statunitense, Cittadella non riesce ad approfittarne e sono i Diavoli a ritornare in vantaggio grazie alla rete di Roffo ben servito da Frigo. I biancorossi provano ad allungare con Sigmund, con Baldan servito da Delfino e con Roffo su bel passaggio di Wennerstrom, ma o ci mette una pezza Belloni o sbagliano di poco gli attaccanti.

Nel secondo tempo a segno subito Sigmund, ma Cittadella non molla e chiama ancora in causa il portiere biancorosso, sempre pronto e attento. Vicenza risponde con una bella azione di Wennerstrom e Ustignani ed è proprio la seconda linea ad allungare con gol di Nicola Frigo che con tiro centrale riesce ad infilare Belloni. Da un fratello all’altro e Michele si oppone ad un’occasione del Cittadella e poi è bomber Delfino a provare l’allungo, ma colpisce il palo. Vicenza continua a tenere le redini della gara e torna al gol con una grande discesa di Nicola Frigo che fa tutto benissimo, compresa la conclusione per il 5-1 dei biancorossi.

Coach Roffo chiama time out e fa entrare in pista il giovane portiere Gabriele Piantoni, sfortunatissimo dopo due minuti a causa di un rimbalzo del disco che si infila in rete a filo del secondo palo. I Diavoli però non si spaventano, hanno un’altra ghiotta occasione a cui si oppone Belloni e quasi allo scadere vanno di nuovo a segno con una gran giocata di Delfino.

I vicentini portano così a casa tre punti importanti da una pista ostica e contro una squadra veloce e vivace che non ha mollato fino all’ultimo secondo. Soddisfatto della prova Nicola Frigo, premiato dai compagni come migliore in pista: “Per questo ringrazio i miei compagni – ha dichiarato il biancorosso. – E’ stata una partita difficile su un campo difficile, il disco rimbalzava molto e loro sono stati molto determinati e affamati per cercare di recuperarlo e andare verso la nostra porta. Sono una squadra giovane però combattono molto e potrebbero essere molto più in alto in classifica. Noi abbiamo giocato abbastanza bene, siamo forse ancora poco incisivi sotto porta e anche stasera abbiamo preso qualche contropiede di troppo. Speriamo per sabato prossimo di sistemare le cose”.

Stasera ottima prova di entrambi i fratelli Frigo.

“Faccio i complimenti a Michele, anche pubblicamente perché da quando gli è stato dato spazio si è fatto sempre trovare pronto e per noi è una sicurezza. Diciamo che anche se ci sfugge un uomo siamo abbastanza sicuri che Michele fa del suo meglio”. Gli avversari come li hai visti?

“Li ho visti bene, sono il giusto mix fra giovani e giocatori di esperienza, pattinano molto e sicuramente in futuro potranno togliersi qualche soddisfazione”. Quest’anno sembri più maturato e cresciuto, probabilmente stai raccogliendo i frutti del tuo lavoro?

“Lavoriamo molto io, Michele e Andy (Andrea Alberti). Quest’anno avendo la squadra più corta devo ringraziare Angelo per avermi dato tanto spazio ed io cerco di ringrazialo con delle buone prestazioni in campo, anche perché è da adesso in poi che conta veramente”.

Tabellino

HP Cittadella – Mc Control Diavoli Vicenza (1-2) 2-6

HP Cittadella: Dal Ben, Belloni, Tombolan, Campos, Grigoletto, Lago, Tonin, Tiatto, Marini, Bragagnolo, Vaglieri.

All. Torni Luisi

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Piantoni, Wennerstrom, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Roffo, Baldan, Frigo N., Pace.

All. Angelo Roffo

Arbitri: Grandini e Monferone

RETI

PT: 2.59 Delfino (V), 11.58 Tombolan (C), 15.54 Roffo (V);

ST: 20.29 Sigmund (V), 32.11 Frigo N. (V), 34.48 Frigo N. (V), 36.55 Vaglieri (C), 39.59 Delfino (V).