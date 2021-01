A Padova la Del Buono riparte da 4’19”69 nei 1500

PADOVA, DEL BUONO RIPARTE DA 4’19”69 NEI 1500

Rientro dell’azzurra ad un anno dall’ultima gara. Il bosniaco Tuka vince i 400 in 48”64. Al femminile 53”89 per la 21enne Anna Polinari

(30.01.2021) Federica Del Buono (Carabinieri) riparte ancora una volta da Padova. A poco meno di un anno dall’ultima gara – 4’18”84 nei 1500 il 15 febbraio 2020 sullo stesso anello del Palaindoor, prima di chiudere anzitempo la stagione per un problema al caviglia – l’azzurra ha corso ancora i 1500, fermando il cronometro a 4’19”69. In una gara solitaria dal primo all’ultimo metro, Del Buono ha destato una buona impressione. Per il mezzofondo azzurro sarebbe un recupero importante e Federica, bronzo agli Europei indoor del 2015, ci crede. Il bosniaco Amel Tuka (Expandia Atl. Insieme Verona), vicecampione mondiale degli 800 a Doha nel 2019, aveva aperto il settimo pomeriggio di gare al Palaindoor vincendo i 400 in 48”64. Al femminile, bella prova della 21enne veronese Anna Polinari (Atl. Bs ’50 Metallurg. S. Marco) che ha migliorato il personale indoor di 61/100, correndo in 53”89, secondo tempo della carriera dopo il 53”88 realizzato all’aperto a settembre del 2020. Nel lungo, 6.08 della junior Arianna Battistella (Atl. Vicentina). In chiusura di pomeriggio, 18.80 di Lorenzo Del Gatto (Carabinieri) nel peso. Mentre tra gli allievi va registrato il 15.44 di Enrico Busato (Atl. San Biagio) che ha aggiunto altri 51 centimetri al personale. Domani, tra mattina e pomeriggio, altre due sessioni di gara. RISULTATI. UOMINI. 400: 1.Amel Tuka (Expandia Atl. Insieme Verona) 48”64, 2. Simone Massa (Asd Atl. Fossano ’75) 49”23. 1500: 1. Leo Paglione (Gruppo Sportivo Virtus) 3’53”31. Peso: 1. Lorenzo Del Gatto (Carabinieri) 18.80, 2. Gabriele Natali (S.E.F. Virtus Emilsider) 16.20. Peso juniores: 1. Lorenzo Crestani (Atl. Vicentina) 14.31, 2. Antonio Maset (Trevisatletica) 13.51. Peso allievi: 1. Enrico Busato (Atl. San Biagio) 15.44, 2. Andrea Crestani (Atl. Vicentina) 14.90. DONNE. 400: 1. Anna Polinari (Atl. Bs ’50 Metallurg. S. Marco) 53”89, 2. Rebecca Sartori (Fiamme Oro) 55”45. 1500: 1. Federica Del Buono (Carabinieri) 4’19”69, 2. Silvia Oggioni (Pro Sesto Atl.) 4’31”80. Lungo: 1.Arianna Battistello (Atl. Vicentina) 6.08.