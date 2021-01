Mercoledì sera l’Hockey Trissino a Correggio nella sfida tra i bomber Garcia

HOCKEY PISTA SERIE A1 – Non c’è tempo per prendere fiato, anzi, si deve correre, senza fermarsi mai.

Il GS Hockey Trissino, reduce dal successo esterno conquistato sabato sera a Scandiano, è chiamato subito dall’impegno valido come recupero dell’ottava giornata di andata del campionato di Serie A1 sulla pista dell’Hockey Correggio, in programma mercoledì sera alle 20.45.

I ragazzi di Resende attualmente sono al quinto posto della classifica con 30 punti in 15 partite, frutto di 10 vittorie e 5 sconfitte. Miglior attacco del campionato con 81 gol segnati, sesta difesa con 48 gol subiti.

I blucelesti sono reduci da due vittorie di fila con Forte dei Marmi in casa e Scandiano fuori. Finora il bilancio delle gare in trasferta parla di 5 vittorie (Bassano, Valdagno, Grosseto, Monza e Scandiano) e 3 sconfitte (Lodi, Forte dei Marmi, Follonica) mentre in casa é di 5 vittorie (Monza, Scandiano, Breganze, Montebello e Forte dei Marmi) e 2 ko (Sarzana e Sandrigo).

In questo momento è Garcia il capocannoniere, con 20 reti, seguito da vicino da Malagoli con 19, Faccin con 10, Joao Pinto con 9, Scuccato con 8, Davide Gavioli con 7, Caio con 6, chiudono Gabriele Gavioli e Piccoli con 1 rete. Il Correggio è al decimo posto con 15 punti in 15 partite, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. 53 gol fatti e 62 gol subiti. Finora il bilancio delle partite in casa degli emiliani parla di 2 vittorie (Breganze, Sandrigo), 2 pareggi (Scandiano, Lodi) e 2 ko (Montebello, Monza). Il miglior marcatore è Jeronimo Garcia con 15 reti, seguito da Bertolucci con 11, Mattugini con 10, Posito con 9, Barbieri con 7 e Zucchiatti con 1. Nell’ultimo turno, sabato sera, il Correggio è tornato a casa con un pareggio dalla trasferta di Breganze. La partita sarà come sempre a porte chiuse, con la Diretta Streaming su Fisrtv.it.