Il Roller Bassano vince il derby con il Trissino e si qualifica alla Final Four di A2

HOCKEY PISTA SERIE A2 – In serie A2 si conferma in vetta solitaria l’Engas Vercelli ora a più sei punti dalla seconda Roller Bassano.

I gialloverdi si impongono 8-1 a Novara nel derbyssimo mentre il Roller Bassano ha la meglio contro il Trissino, sfruttando il pareggio del Thiene contro il Montebello.

Il Campionato di Serie A2 entra nel girone di ritorno ma ci sono ancora diversi recuperi in calendario per rientrare alla normalità dalle sospensioni delle gare tra novembre e dicembre. Coincide anche con la chiusura del mercato e diverse squadre, soprattutto nella parte bassa, si sono rinforzate per evitare la retrocessione diretta. Intanto nella giornata di recupero il Roller Bassano ha strappato uno dei quattro biglietti della Final Four di Coppa Italia A2, raggiungendo quindi Viareggio e Vercelli già qualificate.

L’ultimo posto è ancora in ballo nel Girone B. Nel girone A ci sono delle corpose novità in alcune squadre a partire dall’ultima Azzurra Novara che avrà a disposizione il cileno Reyes e l’attaccante emiliano Mattia Civa, ma dovrà far a meno di Furlanis ritornato a Pordenone. I piemontesi ospiteranno di nuovo al Pala Dal Lago il Montecchio Precalcino che, dopo l’addio di Clodelli, potrà schierare il bassanese Giovanni Bordignon, ex Pordenone e Sandrigo, per ritrovare la vittoria che non arriva da diverse settimane. Anche il Pordenone del neo allenatore Cortes cambia faccia con il ritorno come detto di Furlanis ma anche di Poli dopo lo stop imposto dal Covid ed il nuovo arrivo da Valdagno di Alex Zordan. I friulani giocheranno domenica a Montebello nello scontro diretto per la salvezza dopo aver usato il bonus rinvio nella giornata di ieri nello scontro diretto a Seregno (si recupererà martedì 2).

Il Roller Bassano, ora di nuovo seconda forza del girone A, ospita il penultimo Seregno per continuare la corsa per il podio, mentre il Thiene, dopo il pareggio interno contro il Montebello piuttosto inaspettato, deve ritrovare i tre punti contro la seconda squadra del Bassano, risalita all’ottavo posto in classifica.

Un’altra novità di peso è l’arrivo dell’ex nazionale azzurro Massimo Cunegatti nella porta del Trissino 05, quinta forza del campionato e potrebbe già essere impiegato nella sfida casalinga contro il Cremona Hockey.

La foto di copertina é di @Simone Spaduzzi – www.2essephoto.com