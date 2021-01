Il calcio veneto incontra l’assessore Corazzari per sostenere la ripresa dell’attività

CALCIO DILETTANTI – Si è svolto martedì 19 gennaio, in un clima di costruttiva collaborazione, un incontro tra l’assessore allo sport della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, ed il presidente del C.R.Veneto, Giuseppe Ruzza.

È stato ribadito che gli impianti calcistici sono luoghi sicuri, dove ci si può allenare all’aperto e dove i dirigenti applicano in modo quasi maniacale i protocolli che in altri ambiti non ci sono.

“Serve quindi buonsenso per poter permettere ai nostri ragazzi di ripartire – sottolinea il presidente Ruzza – Da troppo tempo sono fermi, apatici, disinteressati, quasi tristi e demotivati. Questa insofferenza, unita ad un sentimento di disaffezione sempre più marcato, non fa ben sperare per il futuro dei nostri atleti. Abbiamo chiesto, su questo argomento, una riflessione e, soprattutto, di investire la Conferenza delle Regioni segnalando, appunto, che le società risultano rispettose dei Protocolli diventando di fatto una barriera contro il contagio. L’assessore Corazzari ha condiviso le nostre riflessioni ricordando anche che nel Veneto da alcuni giorni si riscontra un leggero miglioramento riguardo il numero dei contagi.

Fermo restando tale cambiamento favorevole, ha manifestato attenzione alle richieste di apertura agli

“allenamenti di gruppo”, così come sembra accadere per la F.I.P. e la F.I.PA.V.

A tal proposito il C.R.Veneto trasmetterà quanto prima questa richiesta anche alla L.N.D. perché possa

promuoverla presso il C.O.N.I. A noi sembra quasi un atto dovuto.

L’Assessore Corazzari ha manifestato la volontà di coinvolgimento invitando il C.R.Veneto a presentare

formale richiesta che provvederà a trasferire al tavolo delle Regioni. Questo permetterebbe di farci trovare

pronti per una eventuale ripresa ufficiale dell’attività. A noi sembrano provvedimenti dovuti e motivati, oltre che necessari”.